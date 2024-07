El balón ya rueda de 'otra' manera

El balón empieza a rodar en la ciudad deportiva del Sevilla y con ello el proyecto de Xavier García Pimienta arranca aún con muchísimas dudas, pues el aficionado no sabe a qué atenerse. Muchos rumores alrededor del equipo y en teoría una plantilla que poco o nada puede tener que ver con la que compita, no vamos a decir en agosto, sino en septiembre cuando el mercado de fichajes haya cerrado y ya no haya más balas para Víctor Orta.

Después de dos días de los habituales reconocimientos médicos, el entrenador barcelonés se pondrá por primera vez al frente del grupo para tratar de dar forma a la idea que han diseñado en los despachos el ejecutivo madrileño y el presidente José María del Nido Carrasco.

Como espada de Damocles enseñando el filo, o arco de Aquiles apuntando de lleno al consejo y a la dirección deportiva, el límite salarial excedido en lo que marca LaLiga es problemón al que poca importancia se le está dando. El Sevilla necesita soltar lastre en sueldos como sea porque puede encontrarse en la tesitura de no poder inscribir a los fichajes, como Chidera Ejuke, o los jugadores renovados, como Örjan Nyland o Isaac Romero.

Queda la mayor parte del mes de julio y la mitad de agosto y de momento lo único seguro es que la plantilla empieza hoy los entrenamientos en Montequinto justo cuando más aprieta el calor. La decisión del club de realizar la parte más importante de la pretemporada aprovechando las instalaciones a estrenar tras las obras en la ciudad deportiva ha levantado justificadas dudas. Julio en Sevilla es mucho julio, pero es la decisión que de momento se ha tomado. Veremos si no hay cambios ante la evidencia...

Nadie sabe qué va a pasar con En-Nesyri, de momento Rafa Mir sigue en el grupo y también Januzaj, Joan Jordán, Marcao, Dmitrovic... amén de cedidos que deben regresar y con los que no saben qué hacer: Augustinsson, Óscar Rodríguez, Delaney, Montiel...

Sí cuenta José Ángel Carmona, que sí estará como uno más desde hoy, casi la única cara nueva junto con la del nigeriano Ejuke y con la vista puesta en las noticias que surjan sobre las negociaciones con Sambi Lokonga, Peque, o Ilaix Moriba, jugadores relativamente cerca de convertirse en nuevos inquilino del vestuario sevillista, donde se estima que el balón ruede ya desde hoy de una manera diferente, con el aire y el estilo de García Pimienta, al que se le presuponen ciertas reminiscencias guardiolísticas.