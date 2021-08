Una baraja más amplia para Lopetegui

Julen Lopetegui expresó sus sensaciones en las vísperas de la primera salida del Sevilla en esta Liga 2021/22 que tantas expectativas ha despertado en el club. Visitan los sevillistas el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, donde los de Nervión vencieron las dos veces que jugaron con el técnico vasco en el banquillo, 0-3 en la Liga 19/20 y 0-1 en la 20/21. "Hemos tenido una semana diferente a la anterior, con los jugadores que han salido del Covid en diferente tiempo y los que han salido de lesiones, veremos entre esta tarde y mañana qué es lo que hacemos".

¿Y qué encuentro espera este lunes al sur de Madrid? "Espero un partido muy complejo ante un muy buen equipo que mantiene la esencia de jugadores del año pasado, no ha salido ninguno de sus jugadores importantes y se ha reforzado con jugadores de bastante nivel, la plantilla es mejor y llega un entrenador con bastante experiencia, espero a un Getafe manteniendo las virtudes de estos años y con el toque personal de Míchel, nos van a obligar a hacer un gran partido para sacar algo positivo".

Desveló el preparador de Asteasu que ya puede disponer de los cinco refuerzos, incluidos Montiel, Augustinsson y hasta Rafa Mir, el último en llegar: "Están inscritos ya todos, Rafa Mir también, y ya decidiremos qué es lo que hacemos, unos han salido del Covid, otros recuperándose de lesiones, otros acaban de llegar, ya evaluaremos mañana".

Sobre la llegada del delantero murciano, reciente subcampeón olímpico, comentó: "Ha sido positiva la llegada de Rafa Mir, le deseamos la mayor de las suertes, todos saben de las exigencias de este club y espero que nos ayude a seguir creciendo".

Sobre si Suso y Rakitic, ausentes ante el Rayo Vallecano, ya están disponibles, volvió a turar de una conveniente indefinición: "Unos se han recuperado antes y otros después, a unos les ha afectado más y a otros menos, otros tuvieron lesiones con secuelas, lo valoraremos a partir de esta tarde".

Se le preguntó a Lopetegui si ve al Sevilla dispuesto a subir otro escalón deportivo tras los refuerzos: "Han salido futbolistas y han entrado otros, necesitábamos cumplimentar esas posiciones, pero en el mundo del entrenador sólo existe el siguiente partido, repetir lo de los dos últimos años va a ser complicadísimo".

No comparte que el mercado siga abierto con la Liga ya en liza: "Que no se cierre el mercado es algo que tenemos que asumirlo, no es lo más aconsejable pero nos toca convivir con ese escenario hasta el 31 de agosto. Nosotros tenemos algo más importante que el mercado, que son los partidos que jugamos ahora, que son igual de importantes que los últimos".

¿Y considera, como defienden algunos, que la Liga española es más lenta que otras y que hay que solucionarlo? "En la última reunión de árbitros nos dijeron que tratarán de minimizar algo que nunca se tratará de erradicar, los equipos tratan de optimizar lo que tengan conseguido durante los partidos, no sé si es la más lenta o la más rápida, pero le preocupa a los árbitros y hay que mejorar, para darle fluidez".

La posibilidad de que Koundé se marche antes de septiembre sigue abierta. Habló sobre ese factor de distracción para algunos: "Es un escenario donde unos pueden estar más sensibilizados que otros...". Pero pronto tiró por la tangente: "Hay que pensar en un rival que nos lo va a poner complicadísimo."

Finalmente, se le recordó que sigue latente la posibilidad de que llegue un jugador que a él le gusta especialmente, el mexicano Tecatito Corona. Y de nuevo por la tangente: "Getafe, Getafe... es lo único que nos preocupa ahora mismo".