Caparrós: "Nos ha costado sangre; ahora las cabezas pensantes tienen que reflexionar"

Joaquín Caparrós quizá se pasó en la celebración, porque la salvación no está conseguida, aunque quizá haya que entenderlo. El utrerano lo estaba pasando mal, como él mismo reconoció en la previa del encuentro.

“La afición sabemos que cuando tiene que estar. está, nos ha costado sangre, pero hay que felicitar a los futbolistas y a la afición, que es algo muy grande. Había que ganar como fuera y así ha sido. Me alegro por los futbolistas, la afición y por todo el sevillismo porque se lo merece”, decía el veterano técnico en los micrófonos de DAZN.

Caparrós seguía explicando cómo han sido estos días tan duros en el vestuario del Sevilla. “Los futbolistas me decían, 'míster, hemos jugado cuatro partidos y hemos podido ganar los cuatro'. Yo les he dicho, 'pero chavales, en el fútbol no vale el hemos podido. Hay que ganar. Hoy lo hemos hecho y estamos contentos”.

El técnico explicaba cómo se ha sentido. “Yo me he centrado en lo que estaba. Pero lo he pasado mal, y mi familia. Han sido días muy duros. Hoy que el partido era a las nueve y media, se ha hecho eterno allí en la residencia nuestra. Las Palmas tiene buenos fubolistas y hay mucha igualdad en el campeonato. Ha marcado un canterano como García Pascual y hay que felicitar a los futbolistas”, agregaba Caparrós.

El preparador del equipo hispalense explicaba su cambio en el esquema durante el descanso, lo que ha sido clave: “Hemos hecho algunos cambios, los entrenadores tenemos que tomar algunas decisiones, pasamos a Dodi (Lukébakio) a la zona donde él se encuentra mejor y a Suso lo pusimos de segundo punta. Hay que creer en ellos. El equipo es solidario y lo ha demostrado”.

A la afición, le dio otro mensaje. “Que hemos sufrido mucho, yo me considero uno de ellos... Ahora hay que terminar la temporada, reflexionar, ser críticos, la gente de arriba y todo el mundo. Este club tiene muchos títulos y ha sido dos veces el mejor del mundo. Las cabezas pensantes y la gente que decide tienen que reflexionar. Tenemos que volver a esa unión que nos ha hecho muy fuertes”.