Caparrós no vio la semifinal del Betis: "Nos centramos en ganar al Celta"

Joaquín Caparrós ha analizado la situación del Sevilla antes de su visita este sábado al Celta en Vigo. Un partido que estará también muy marcado por lo que ocurra este viernes por la noche entre Las Palmas y el Rayo Vallecano."Estamos deseosos de que llegue el partido y muy motivados. El equipo ha entrenado muy bien. Ni los futbolistas ni nosotros hacemos cuentas. Tan sólo tenemos en cuenta el partido de Vigo".

"El equipo llega mu bien -insistió Caparrós-. Han hecho un entrenamiento de muchísima calidad y lo han hecho bueno ellos. Nos hace falta romper y sumar tres puntos". "Hay muy buen ambiente efectivamente, independientemente de la última jugada del Leganés que se nos quedó a todos en la retina, es cierto que mirar los datos y ahí hay que informar a los aficionados. Anímicamente el equipo está bien, costó recuperar, pero ya empezamos la semana entrenando con mucha intensidad. Hemos trabajado e insistido mucho en el tema anímico".

Un aspecto recurrente en las ruedas de prensa es el ánimo del propio técnico ante la tesitura en la que se ha visto envuelto a su edad... "Yo estoy con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de devolver la confianza al club que me llamó. No me arrepiento absolutamente de nada. Cualquier sevillista ante una situación como esta hubiera ido andando y yo me encuentro con muchísima fuerza y se lo intento transmitir a los futbolistas. Con ganas de conseguir tres puntos importantes". "Ha prevalecido mi corazón sevillista por una necesidad", volvió a insistir cuando se le preguntó si había prevalecido el corazón sobre la razón al aceptar tomar el banquillo en las actuales circunstancias.

La urgente necesidad de ganar

Caparrós sabe que sólo vale el triunfo y que su Sevilla no ha ganado en tres partidos... "Yo entiendo las críticas. En el fútbol hay que ganar y el fútbol es tiempo y nosotros no tenemos tiempo. Asumo las críticas y las comparto. Pero sí que hemos hecho cosas, sí que hemos hecho cosas... pero no hemos ganado".

Y apeló a la responsabilidad que ve en los jugadores: "Los futbolistas son conscientes de que necesitamos ganar y que todo lo bien que entrenan lo tienen que fortalecer con resultados, no sólo para ellos sino anímicamente también para la gente. El equipo está preparado y la gente veterana tiene que aportar y los chicos más jóvenes son chicos de aquí la mayoría y saben la importancia que tiene este tipo de partidos".

La portería cero como objetivo

Los empates contra Alavés y Leganés y la derrota en Pamplona fueron con goles en contra. "Tenemos que insistir en jugadas muy puntuales. El día del Leganés pocas ocasiones nos crearon de gol quitando los dos goles y la última ocasión por una falta de atención. Tenemos que hacernos fuertes en ese aspecto y mantener la portería a cero"".

A partir de ahí empezó a hacer un repaso de algunos nombres propios en respuesta a las preguntas de periodistas que le preguntaron por el estado anímico de Nyland, la capitanía de Suso y su importancia para el equipo, la sombra de Monchi para un futuro a medio plazo... y el Betis.

Nyland, "un crack con todo el apoyo"

Al utrerano se le pregunta por cómo está Nyland tras su grave error contra el Leganés. "Nyland es un crack. Me he encontrado con un futbolista a nivel personal, top; a nivel humano, top; y a nivel provesional ha dado muchísimo al Sevilla. Todos nos equivocamos, el que toma decisiones. Todo el mundo lo ha apoyado y sabe que tiene mi apoyo. Lo que me he llevado de Nyland es que humanamente es un diez y entrena al cien por cien y tiene el apoyo de todos sus compañeros y lógicamente el mío".

La irrupción de Suso en el equipo

Preguntado por el cambio radical de Suso y su recuperación de los galones, capitanía en el césped incluida, dijo "Suso pues... vi su primer entrenamiento y pedí sus registros. Y sus registros eran buenísimos. En el partido del otro día dio un registro por encima de todo lo que había hecho la temporada pasada. Súper contento, disfrutamos con la calidad y el talento de Suso. Es un futbolista que nos tiene que dar mucho en los partidos que quedan".

La sombra de Monchi: "No es momento..."

También fue cuestionado por el rumor que sitúa a Monchi de nuevo en el Sevilla como solución a sus males... a medio plazo. Pero Caparrós tiró el comodín del partido a partido, una figura que explotó él mucho antes que Simeone... "Sabéis lo que pienso de Monchi y lo que para mí es Monchi. Pero ahora no es momento de hablar de personas sino de situaciones y de confianza y nada más y centrarnos solamente en el partido".

La final europea del Betis

Y también fue inquirido sobre si la clasificación para una final europea del Betis y le gustaría devolver al Sevilla a su estatus europeo... Salió por la tangente de otro ex equipo suyo... "El partido de ayer no lo vi. Vi el Athletic porque es un equipo que lo siento e hice fuerza para conseguir su remontada porque sé lo que significa por este club, que ha conseguido siete copas de la Europa League y sé la ilusión que, celebrándose allí en San Mamés la final, habría sido. Por lo tanto no vi el otro partido".

Aun así se le insistió al utrerano si esa clasificación para la final de la Conference League del eterno rival puede afectar en el ánimo de los sevillistas. "Hay que hacer la pregunta al revés. Y pensar qué ha costado ganar siete títulos de Europa League... todo lo bien que se ha hecho para conseguir esas siete copas y para ser considerado mejor club del mundo esos años. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros. Lo demás... cada uno que haga lo que tenga que hacer. Tenemos que mirarnos a nosotros porque ya sabemos lo que tenemos que hacer para conseguir esos objetivos: unión y familia".