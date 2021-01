La carta de un jugador del Linares a Lopetegui

Siguen coleando las declaraciones de Julen Lopetegui reclamando más igualdad en los protocolos y las circunstancias entre las distintas competiciones de Liga y Copa del Rey. En las primeras rigen las estrictas medidas de seguridad del protocolo de LaLiga, en el marco del CSD, y en las segundas, por la imposibilidad quizá de aplicarlas en equipos de menor categoría, hay más licencias.

Por ello, José Cruz, futbolista del Linares, se ha sentido ofendido y ha publicado en las redes sociales una pequeña carta de protesta contra lo que entiende que es un ataque hacia el Linares, más que al sistema de competición de la Copa, auspiciado por la Federación Española de Fútbol.

Así dice la carta del futbolista del equipo jiennense: "Señor Julen Lopetegui, con todos los respetos, ojalá y en otra vida vivieses lo que es la segunda b (sic) y no lo tuvieses tan fácil como lo has tenido siempre (te lo habrás ganado) antes de hablar de esa forma. Te has encontrado un gran estadio, un césped sin haber sido pisado en tres semanas, un vestuario digno en el cual nos cambiamos a diario y un protocolo llevado a la perfección por todos los estamentos del club, no me quiero ni imaginar si te hubiese(n) tocado otros clubes con menos historia o simplemente sin los recursos que grandes clubes tenéis. Ojalá y os vaya genial en el futuro, pero en esta profesión todos somos compañeros, así que intenta respetar nuestra realidad y así respetarás a tus compañeros".

Lopetegui, a pie de campo, nada más terminar el partido en Linarejos, afirmó que habían hecho un buen partido, "un partido con muchísimas dificultades", refiriéndose en primer lugar al estado del césped. "El campo estaba muy mal, muy blando, estar en pie era realmente difícil".

"Es un contexto en el que las distancias que pudieran existir aparentemente son muy cortas, ante un rival que sí está adaptado a ese medio", continuó Lopetegui.

Ahí puso el acento con tono crítico en los distintos contextos a los que se tienen que adaptar los equipos según quién organice la competición: "La Copa es una competición muy bonita para todos, para nosotros también. Pero los equipos que juegan en esta situación tienen todas la de ganar, y nada que perder, porque juegan en su casa, porque la obligación la tiene el equipo de mayor categoría. Y no es sencillo. Hoy ha habido dos equipos de primera categoría que han caído eliminados. Es muy bonito, pero para nosotros no tanto, porque te juegas una competición muy bonita a veces en unas condiciones muy alejadas de lo que es aconsejable, a nivel de césped, por no hablar de las sanitarias".

Ahí abundó aún más: "Tenemos un protocolo de actuación en el que no podemos juntarnos a desayunar en un espacio de 200 metros todos los compañeros, pero de repente te meten en un vestuario de 30 metros cuadrados a 50 personas. No tiene muchos sentido, pero es lo que hay".