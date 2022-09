El apoyo de Monchi al control financiero de LaLiga y su criticado gesto en Almería

En su amplísima y exhaustiva comparecencia ante los medios de comunicación para realizar balance de la planificación y dar por cerrada la plantilla, Monchi ha tocado elementos que no son estrictamente concernientes a los fichajes del Sevilla.

Uno de ellos ha estado referido al marco estructural del mercado en los límites financieros que impone LaLiga. También ha tocado lo referente a los plazos del mercado con los campeonatos empezados. Monchi ha apoyado a LaLiga, aun con algunas mejoras necesarias, y su escrupuloso límite a los clubes. Y también ha pedido que se restrinja el plazo de fichajes a antes del comienzo de las ligas.

¿Cree que la Liga deja de ser competitiva por ese excesivo control financiero? "Yo alabo ese control, de hecho UEFA lo está copiando y también otras competiciones lo van a copiar. Evidentemente es mejorable, todavía tiene margen para ajustarse un poquito más, para que sea todavía más justo, pero creo que es bueno que los clubes estemos sometidos a un control financiero".

La diferencia con la Premier League: "La diferencia con la Premier League no es por el control económico, es porque vende los derechos televisivos por el doble que en España, no creo que la consecuencia sea el control económico, sino que ellos tienen unos ingresos muy superiores a nosotros. El decimocuarto o el decimoquinto de Inglaterra tiene más ingresos que el Sevilla, que queda cuarto, así de claro".

Cierre de mercado y calendario: "FIFA, UEFA y las ligas tienen que sentarse un día y razonar que el mercado no puede estar abierto en la tercera o la cuarta jornada. Es una locura A mí me gustaría que se hiciera un estudio sobre los precios que se pagan en los últimos día de mercado y compararlos con el rendimiento de esos fichajes. Una vez que el campeonato empieza el mercado debe estar cerrado, para que no sucedan estas locuras de los últimos días".

Su gesto en Almería con la afición

Sobre todo fuera de Sevilla, pero también entre muchos aficionados sevillistas, ha sido muy cuestionado el gesto de Monchi en Almería, sacando al equipo del vestuario para saludar a la afición desplazada e instando a esta a cantar juntos el Himno del Centenario. Monchi lo justificó con su exacerbado sevillismo. "A mí me preocupa que me critiquen los míos, los que sienten lo mismo que yo. Y eso entra dentro del sueldo, incluso que me puedan criticar desde el otro equipo de la ciudad, el Real Betis Balompié, que lo veo y considero lógico y normal. Gente que no me conoce, ni sabe cómo siento ni cómo sufro... me importa entre cero y cero".

La justificación de tal acto: "Lo que yo hice en Almería, sabéis lo pasional que soy, es una actuación llevada por una cosa que ya he dicho muchas veces, es que soy muy sevillista. ¿Está bien que el director deportivo del Sevilla haga lo que hizo el otro día? Habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no... Monchi, que toma decisiones y actúa a veces con el corazón más que con la cabeza, creía que era necesario en ese momento, porque me daba rabia ver que 600 sevillistas que no habían parado de animar en todo el partido lo estuvieran mal. Y me daba rabia que un vestuario en el que cuando entré estaba roto, dolido, afectado, y ahí hay gente que hace dos años nos dio gloria. Y no quería que se fueran con esa sensación. Y lo único que intenté es unir a gente que siente lo mismo. Y con más o menos acierto creo que al final se consiguió esa simbiosis, entre esos aficionados cantando el himno y esos jugadores que vieron algo de cariño. Que algo lo considere postureo me importa cero. El que le guste, bien, el que no, también lo respeto. Mis virtudes y mis defectos son los mismos, que soy sevillista. Y eso es más propio de un sevillista que de un director deportivo. Pero soy un sevillista privilegiado, que tenía una información y había visto un vestuario roto. Sólo quise darles una satisfacción a 600 aficionados que se habían pegado una pechá de kilómetros y de animar al equipo, y a unos jugadores que estaban muertos transmitirles algo de cariño".