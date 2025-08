El curioso caso de Georges Dard, primer futbolista que jugó en Olympique de Marsella y Sevilla FC

En la previa del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Olympique de Marsella, Diario de Sevilla repasaba diez nombres que defendieron ambas camisetas a lo largo de la historia. Algunos casos recientes, véase Geoffrey Kondogbia o Lucas Ocampos, no se le escapaban a la afición nervionense, aunque otros como Seydou Keyta o Stéphane Mbia solamente eran recordados por los sevillistas más avispados y conocedores de la liga francesa. Sin embargo, muy poca gente sabe quién es el primer jugador que estuvo tanto en el combinado de la Costa Azul como en el heptcampeón de la UEFA Europa League.

El nombre de Georges Dard Fontaine es prácticamente desconocido para la hinchada blanquirroja. Nacido el 28 de junio de 1918 en Marsella, era hijo de Gabriel Dard, que sería presidente del conjunto francés entre 1924 y 1936 hasta que pasó a ser nombrado 'Presidente de Honor'. Las curiosidades en la vida de este futbolista no quedan ahí, pues vino al mundo junto a un hermano gemelo que, para más inri, también sería futbolista. Ambos jugadores se forman en los escalafones inferiores del combinado olímpico, llegando incluso a debutar con el primer equipo antes de que estalle la II Guerra Mundial. Pese a que Georges sí se mantuvo en la Costa Azul, Roger buscó fortuna en el Angers al finalizar el conflicto internacional.

Georges Dard durante una de sus etapas en el Olympique de Marsella / OM

En 1948, época donde contratar futbolistas extranjeros era la gran pasión en los equipos españoles, el Sevilla Fútbol Club quiso probar fortuna en el país vecino. Georges Dard terminó recalando en el conjunto hispalense, aunque se desconoce realmente cuánto llegó a pagarse por él. Fuentes de aquella época hablan de una cantidad entre 300.000 y 800.000 pesetas, incluyendo esto un amistoso entre nervionenses y marselleses que se disputó en tierras galas y cuya recaudación fue a recalar íntegramente a las arcas del combinado francés. Sin embargo, el quid de la cuestión ocurre cuando los medios de comunicación españoles comienzan a hacerse eco de que el futbolista vendrá acompañado de su hermano gemelo, Roger.

El blog "Amigos de Colusso vs. Amigos de Kukleta", conocido por repasar historias curiosas de jugadores que han militado tanto en el Sevilla como en el Real Betis Balompié, se hizo eco de este suceso hace más de once años. La investigación realizada sobre los hermanos Dard asegura que, tal y como se conoce de forma oficial, Georges llegó a jugar diez encuentros con la elástica blanquirroja. Los rumores sobre su alto salario le hicieron ganarse la enemistad del vestuario, por lo que terminaría regresando al Olympique de Marsella un año después, aunque lo más curioso es lo que estos investigadores llegaron a descubrir sobre Roger. Su llegada no convenció a nadie en Nervión , por lo que jugó de prueba en el Club Deportivo Málaga buscando una posible cesión. Tras no darse este movimiento firmó por el Recreativo de Huelva, donde no tuvo protagonismo, para finalmente fichar por el Trigueros antes de regresar a Francia.