El dardo de Papu Gómez a la gestión del Sevilla: "No ayudaron"

El paso de Alejandro Darío 'Papu' Gómez por el Sevilla Fútbol Club no fue como nadie esperaba. Tras aterrizar en invierno de 2021 procedente de la Atalanta, el argentino militó durante dos temporadas y media en Nervión antes de que la entidad hispalense terminase rescindiendo su contrato. Durante los 90 encuentros en los que defendió la elástica blanquirroja, el centrocampista anotó diez goles y repartió seis asistencias, auqnue la afición siempre esperó algo más del futbolista de Buenos Aires. Monza se convirtió en su nueva casa, aunque el caso de dopaje que lo tiene apartado de los terrenos de juego hizo que no durase ni una temporada en el cuadro italiano. Ahora, a pocos meses de que llegue el final de su sanción, Papu se encuentra en Bérgamo preparándose para vovler a sentirse futbolista.

Así lo ha contado en los micrófonos de El Pelotazo de Canal Sur Radio, donde concedió una entrevista en la que comentó tanto su estado anímico y físico como la situación de un Sevilla que "duele en el alma". El argentino ha reconocido que vive enamorado de la capital hispalense, siendo incluso propietario de un inmueble en la misma: "Compré casa en Sevilla, somos unos enamorados de la ciudad, pero lo más fácil para la familia era estar aquí". Pese a que tanto él como su familia están haciendo su vida en Italia, el que fuera futbolista del conjunto blanquirrojo tiene claro que regresará a la que fue su casa tarde o temprano: "Nos encantaría volver en algún momento a Sevilla".

Papu Gómez, en su reaparición ante el Elche. / Antonio Pizarro

Con Monchi, obligado a "dar el máximo"

Cuestionado acerca de la situación que se vive en Nervión, Papu Gómez ha asegurado que este problema no le resulta sorprendente: "En mi etapa, hasta el último año que obtuvimos la Europa League y todo el cambio de entrenadores desde Julen hasta Mendilibar pasando por Sampaoli, fue bastante complicada pese a ganar el título", asegurando que se veía "un poco de desorden en el club desde que se fue Monchi y vino Orta". El argentino no ha dudado en sentenciar que "muchos factores influyeron en que el Sevilla comenzase a decaer en el espacio y el tiempo. Lamentablemente, el último tiempo no pudieron salir adelante y fueron malas temporadas por un montón de factores: lo futbolístico, la dirección técnica, la directiva... No ayudaron".

"Duele en el alma", recalcaba el mediocentro, "porque es un club enorme en el que se obtuvieron muchos títulos, es muy grande. Allí se vive con muchísima emoción, muchísima pasión y es una pena". Una de esas personas que viven con devoción el Sevilla Fútbol Club es Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. El director deportivo fue una figura importante para el de Buenos Aires, que lo ve como "una persona capaz, con un ojo que encuentra talentos donde otros no lo ven. Siempre se rodea de gente que lo ayuda mucho, tiene un gran grupo de scouting, y está muy presente no sólo en los futbolístico: en el marketing, en la foto que se va a subir a redes sociales, en las categorías inferiores, en la cocina, en los hoteles... El tipo está muy presente en todo y eso hace que tenga una figura a la par del presidente", lo que hace que los jugadores tengan "un gran respeto por él, te hace rendir al máximo. Sabes que él da el máximo y tú tienes que dar el máximo".