El significado del enigmático vídeo de presentación de Matías Almeyda con el Sevilla FC

El Sevilla Fútbol Club de la temporada 2025/2026 ya ha echado a andar. El primer movimiento del Consejo de Administración fue cesar a Víctor Orta para traer en su lugar a un Antonio Cordón que no deja de mostar su alegría desde que aterrizó a la capital hispalense. Con el madrileño al frente de la dirección deportiva, el conjunto blanquirrojo se ha quedado fuera de competición europea por dos temporadas consecutivas, siendo este su peor registro desde la primera época dorada que comenzase allá por 2005 con Monchi y Joaquín Caparrós a los mandos del equipo.

Con el utrerano al frente del conjunto blanquirrojo se consiguió una salvación más sufrida de lo esperado. Los malos resultados de Xavi García Pimienta hicieron a la directiva nervionense destituir al técnico que habían renovado en octubre para buscar una solución rápida y viable que evitase el pozo de la Segunda División. Tras vencer a la Unión Deportiva Las Palmas con un solitario tanto de Álvaro García Pascual, los pupilos de Caparrós certificaron de forma virtual una permanencia que no se cumplió hasta la victoria del Villarreal sobre el Club Deportivo Leganés. El cambio de fichas en el banquillo sevillista ha sido uno de los puntos claves de la semana, marcado por un vídeo de presentación que muchos aficionados no llegaron a comprender.

El Sevilla Fútbol Club, a través de sus redes sociales, compartió una pieza para anunciar la llegada de Almeyda al banquillo hispalense cargada de simbolismo. Las fichas negras están plantadas sobre el tablero cuando el rey, con un escudo del cuadro nervionense dibujado, aparece en escena. La reina, pintada de rojo, irrumpe en escena, simbolizando a la afición del conjunto blanquirrojo, "reina" del club y mayor protectora del mismo. Antes de que comience la partida, un escudo corredizo anuncia al argentino como nuevo técnico del combinado sevillista para la próxima temporada, siendo este el primer movimiento en busca de un futuro más halagüeño que en años anteriores.

Al Consejo de Administración solamente le queda rezar porque esta ofensiva no sea un paso en falso cuando la afición no cesa de pedir la dimisión de los dirigentes. La comparecencia de José María del Nido Carrasco, que no ha aclarado nada, apenas ha servido para calmar las aguas en un club que verá cómo los suyos se echan a la calle el próximo jueves 26 de junio a partir de las 20:00 para protestar contra el hacer de una directiva sin apoyos más que los que se brindan internamente.