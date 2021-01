Puede decirse que el jugador protagonista en el Sevilla, el guardameta Yassine Bounou, Bono, fue muy sincero al analizar lo ocurrido en el derbi ante el Betis. El portero marroquí, que encajó un gol de penalti y le detuvo otro a Fekir, reconoció que el Sevilla no arrancó bien el partido.

"Sabemos que todos los derbis son partidos especiales, de muchas emociones mezcladas, y la verdad es que no entramos en el partido como queríamos y es verdad que ellos también nos presionaron bien. Al final, dentro de todo, creo que el equipo compitió y partir de ahora pensaremos en los partidos que vienen", explicó un Bono sereno y reflexivo.

El meta sevillista abundó en lo que le costó a su equipo imponerse. "A veces cuando tienes un plan de partido y no te sale, te entra un poco la duda y durante el partido no es fácil cambiar el chip porque ellos estuvieron bien también. Creo que en el segundo tiempo el equipo reaccionó y al final es un punto justo", añadió.

Sobre el penalti parado a Fekir no dio muchas más explicaciones de lo que es una simple situación futbolística habitual, la batalla entre el acierto y el error. "Al final son momentos y nada más. Sabemos lo que es los penaltis y unas veces te toca parar y otras veces no. Hay que seguir trabajando de la misma forma. No me sorprendió que lo tirara él. Nabil estaba haciendo un buen partido y la jugada la provocó él. Merecía su gol también".