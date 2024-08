El desafío de Iheanacho en la Liga y la sueño de Agoumé en su vuelta al Sevilla

De una tacada, el Sevilla ha presentado a los fichajes quinto y sexto para la inmimnente temporada 2024-25. La apuesta fuerte de Víctor Orta para la delantera responde por Kelechi Iheanacho, delantero nigeriano de 27 años con vasta experiencia en la Premier League que llega como agente libre y ha firmado por dos años más otro opcional. Y para el medio campo, toma forma su apuesta particular en la figura de Lucien Agoumé, que regresa tres meses después de haber concluir su cesión para firmar hasta 2028, por cuatro temporadas. El medio centro francés de origen camerunés firma por cuatro años.

“Para mí es la decisión mejor, porque pensando con mi familia, con toda mi gente este verano hemos decidido que fue la mejor decisión. El año pasado estuve aquí seis meses espectaculares. He encontrado aquí a gente muy buena. Quiero agradecer al presidente y a Víctor por su confianza. Es mi sueño y estoy muy contento de estar aquí de nuevo”, comenzó diciendo Agoumé (Youndé, Camerún, 09-02-2002).

Más atracción despertó Iheanacho (Imo, Nigeria; 03-10-1996), que espera poder prorrogar su contrato hasta 2027 por una temporada más. “Me siento muy bien, estoy muy feliz de jugar para el Sevilla. Es una gran oportunidad para mí jugar en este gran club. Voy a jugar como he jugado en Inglaterra, es un gran desafío para mí, estoy muy contento y preparado para la Liga española. Voy a darlo todo por el Sevilla”, dijo el nigeriano en sus primeras palabras a la prensa.

El gran desafío de Iheanacho

Iheanacho es consciente de que llega para relevar a Youssef En-Nesyri, uno de los máximos goleadores históricos del Sevilla. Pero no siente presión... “Me siento bien de haber llegado aquí. He seguido al Sevilla, he visto sus partidos y no siento la presión, la verdad. Es un gran delantero En-Nesyri, ha hecho mucho por el equipo, lo sé. Desgraciadamente ya no está aquí y ahora estoy yo. Quiero centrarme en los partidos, en el equipo y en seguir mejorando cada día y entrenando para hacer historia en el campo de juego”, afirmó convencido.

El nigeriano ya ha tenido la ocasión de entrenarse con sus nuevos compañeros este martes, antes de la presentación, después de solventar el problema de la transferencia de su licencia laboral, como extracomunitario que es, desde la FA. “Estoy contento de estar con el grupo, ilusionado por entrenar con ellos. Es importante sentirse parte del equipo, el entrenador es maravilloso y quiero jugar, quiero demostrar mi fútbol y creo que va a ser algo muy bueno para mí. Estoy muy contento de haber entrado ya con el equipo y espero demostrar esta temporada lo que puedo dar”.

Lo colectivo y su reencuentro con Jesús Navas

Preguntado por si se fija una cifra de goles como delantero, dijo: “Para mí marcar goles estaría genial, pero lo más importante es jugar como equipo, ganar como equipo y marcar goles como equipo. Creo que lo más importante esta temporada es ganar trofeos, conseguir nuestros objetivos y tener un gran éxito”.

En el Manchester City, en cuyo primer equipo estuvo entre 2015 y 2018, coincidió con Jesús Navas. “Jesús es una persona increíble, es un gran jugador, tiene una gran personalidad, lo conozco de hace mucho tiempo ya. Y obviamente en el Manchester City venía a los entrenamientos y casi no hablaba. Aquí es un líder fantástico, ha conseguido muchos trofeos en la historia del Sevilla y estoy deseando disfrutar de la experiencia de jugar con él de nuevo”.

La ilusión y el sueño de Agoumé

Agoumé reconoció que para él el regreso al Sevilla era absolutamente prioritario sobre otras ofertas. “Fue un mes muy fácil para mí porque ya sabía que lo único que quería era regresar al Sevilla. El Inter lo sabía ya. Lo único que tenía que hacer era esperar porque en mi cabeza tenía sólo el Sevilla y hoy estoy muy contento de estar aquí de nuevo”.

También habló de la motivación que tiene por entrenar ya con García Pimienta. “He hablado con muchos compañeros, me han dicho que tenga mucha ilusión de trabajar con el nuevo entrenador, ha traído nuevas cosas, un nuevo estilo de juego, más posesión, más juego hacia delante, más goles… Y yo también quiero ver qué vamos a hacer esta temporada. Tengo muchas ganas de empezar con el grupo y empezar con el míster y quiero saber qué quiere de mí en el campo”.

Por último, dejó claro que entre la España de Juanlu y la Francia de Badé, en la final de los Juegos Olímpicos va con sus compatriotas, los galos, ya que tiene la nacionalidad francesa. “He hablado con Juanlu y con Loïc. Espero que gane Loïc. Estoy muy contento por ellos. Juanlu hizo un gran gol y estoy muy contento. Tengo ganas de que vengan ya con nosotros”.