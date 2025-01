La descomposición aminora, pero sigue

Era lo que se temía y se avisaba. Conforme la plantilla perdiera calidad y peso específico, el equipo iba a tener menos capacidad para soportar la presión. El Sevilla no es de los peores equipos de Primera División, pero un ambiente de crispación como el que reina en el Sánchez-Pizjuán y alrededor del vestuario engulle a los jugadores más frágiles. Ni Saúl, del que se creía que era un líder, logra sacar la cabeza. Le dieron el brazalete de capitán con menos partidos que a Marcao.

El colista de la categoría, un histórico en aprietos como el Valencia, dejó al desnudo la descomposición que reina en el equipo de García Pimienta, que salvó la cabeza (podía ser una exageración... o no) gracias a uno de los muchos disparos desde fuera del área con que probó fortuna, casi la única vía en la que este equipo ahora mismo es capaz de hacer daño a uno de los equipos de la zona de descenso.

El Sevilla tuvo momentos. Apretó en algunas fases en las que merodeó el área de Mamardashvili, pero estuvo demasiados minutos en manos del rival. Los de Carlos Corberán, que rozaron su primer triunfo en la Liga con su nuevo entrenador, estuvieron muchos minutos por delante en el marcador y dominando el juego ante un equipo que no tiene más que a Lukébakio.

El debut de Rubén Vargas sí fue esperanzador, pero arroja una duda. García Pimienta tardó sólo unos minutos en meterlo por dentro cuando lleva desde septiembre reclamando un extremo. ¿Y ahora qué hacemos con Peque? Se le podía preguntar. No obstante, fue así, desde la mediapunta, como sacó ese disparo al palo que pudo ser el 1-1 antes que el salvador de Pedrosa.

Defensa

García Pimienta atiborró su once de medios centro. Hasta cuatro alineó de inicio –Lokonga, Agoumé, Sow y Saúl–, originando un tráfico enorme en la zona ancha que no le benefició. Le garantizó no dar rienda suelta a las transiciones del Valencia, pero atoró el ataque, sólo limpio cuando el balón caía a zonas de influencia de Lukébakio, un jugador que pide a gritos alguien con calidad que le acompañe.

La defensa, pese al parapeto de la acumulación de pivotes, sufrió, particularmente en la banda de Carmona. García Pimienta cambió a tres centrales luego, buscando el mismo efecto que ante el Celta, pero iba a costar.

Ataque

El Sevilla sólo creó peligro en tiros exteriores y eso fue lo que buscó el Valencia. El de Isaac, dos de Lukébakio –uno, el gol anulado–, el de Isaac, el de Pedrosa... Fueron las ocasiones. Ésas y la peinada de Saúl en un córner. ¿En ataque de posición? Nada. Ahí debe trabajar más el entrenador con los suyos.

La salida de Rubén Vargas dio algo de movilidad, quizá por la irrupción, aunque hizo más daño por dentro que como extremo, posición en la que apenas estuvo unos minutos.

Virtudes

El equipo en el Sánchez-Pizjuán deja la sensación de que en cualquier momento pueda activarse.

Talón de Aquiles

Fragilidad. Mental y futbolística. El rival es el actual colista...