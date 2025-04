Benite y Jelinek lideran el festival de triples del Betis Baloncesto (72-85)

Cartagena/El Betis Baloncesto sigue ganando, suma su sexto triunfo seguido ante el Odilo Cartagena (72-85) y sigue postulándose como un rival peligroso y difícil de ganar para el playoff y una hipotética Final Four. El avasallador arranque de los verdiblancos inclinó la balanza, y sólo tuvo que aguantar ante los murcianos, que no se rindieron hasta el pitido final, a pesar de estar incluso 22 puntos por debajo. Benite, con cinco triples, y Jelinek, con seis, guiaron a un nuevo éxito de los de Gonzalo García de Vitoria, que siguen brillando incluso lejos de San Pablo, ganando cinco de los últimos seis encuentros que han jugado en condición de visitantes.

Arrollador inicio de los sevillanos, que salieron a por todas al encuentro. Un parcial de 0-16 del que no fue capaz de sobreponerse el rival. Jelinek se disfrazó de héroe para anotar tres triples seguidos de los cinco que logró en el primer cuarto. El escolta checo sólo sabía de tres; si no era con triples, lo hacía con un 2+1. El Odilo Cartagena, sin esperarse ese inicio del rival y con unos ataques poco ordenados, fue remontando después de que la segunda unidad de García de Vitoria no le funcionara. La renta de 22 puntos pasó a ser 11, aunque fueron capaces de solucionarlo para poner el 19-34 al final del primer parcial. Sobresaliente alto en el primer cuarto del Betis Baloncesto, con un 8/9 en triples, y no fue un 10 porque Cvetkovic falló el último.

Punto a punto fue recortando el combinado local en el inicio del segundo cuarto. Hubo minutos de descanso para Jelinek tras el recital del primer cuarto. Dos faltas seguidas cometidas por Hughes obligaron a darle descanso. Unas faltas que le pasaron factura al equipo, ya que el conjunto del polígono de San Pablo acumulaba cuatro faltas con siete minutos para llegar al descanso y acabó metido en bonus aún con más de tres minutos y medio por jugar. El Betis Baloncesto echaba de menos al checo, que estaba atascado en los ataques, 0/4 en triples en el segundo cuarto. En la recta final volvió a pista Jelinek, que alcanzó los 20 puntos para salir al rescate. Kasibabu falló dos tiros libres y eso permitió que los de Jordi se colocaran a nueve puntos. Aunque, precisamente desde el 4'60, acertó Benite para dejar una ventaja de +11 al descanso (34-45).

Benite cogió el relevo de Jelinek en el tercer cuarto. El brasileño decidió por su cuenta romper el encuentro con tres triples seguidos, el primero de ellos a pesar de que Blat lo defendió en la cara, para poner una ventaja de 22 puntos, la máxima renta del encuentro. Aunque los locales reaccionaron tras pedir tiempo muerto y seguían resistiendo para volver a meterse en la lucha del encuentro con un parcial de 8-0. Volvió a aparecer Benite al rescate para sacar una falta de tres tiros. Un Radoncic negado de cara a canasta, con sólo un punto hasta entonces, anotó la última canasta del tercer cuarto para dejar el encuentro encarrilado (48-66).

El último cuarto arrancó como empezó el partido, con un triple de Jelinek, el sexto del checo. El Odilo Cartagena, arropado por su afición, seguía remando, siempre a contracorriente. Un triple de Van Eyck de más de 7,5 metros encendió el Palacio de Deportes de Cartagena. Aunque apenas tardó unos segundos Renfroe en silenciarlo con un 2+1. Le entraban esta vez sí los triples a los de Jordi en el último cuarto, donde no estuvieron tan afinados en defensa los verdiblancos sin Benite, al que Gonzalo García de Vitoria le dio descanso. Cvetkovic, con un triple, puso el game over al encuentro.

El único “coma” para el Betis Baloncesto

A pesar de la victoria y las buenas sensaciones, el equipo sigue teniendo margen de mejora. En esta ocasión fueron los numerosos balones perdidos: 18, incluso más que el rival, que a pesar de caer, sólo fueron 10. Tampoco fue el día de Hughes. El estadounidense no estuvo muy acertado de cara a canasta: logró cinco puntos, aunque aportó al equipo con siete rebotes.

En menos de una semana el Betis Baloncesto vuelve a competir, el Viernes Santo a las 20:00 horas, y de nuevo en el fortín de San Pablo. El rival, Obradoiro, quinto clasificado y que también llega en un momento dulce: encadena nueve victorias y su última derrota fue en el mes de febrero contra el líder de la Primera FEB.