Betis Baloncesto, en Cartagena un partido más importante de lo que parece

Sevilla/Las jornadas de la Primera FEB van cayendo y sólo quedan ya seis de fase regular con todo por decidir todavía, aunque con algunas cosas ya resueltas o encaminadas. Como el descenso del Morón tras un año disfrutando de la antigua LEB Oro. Que le quiten lo bailao. Pero le quedan bailes, como el derbi ante el Betis Baloncesto el 22 de abril en el Paballón Alameda. A esa cita llegará el conjunto verdiblanco después de recibir al Obradoiro el próximo Viernes Santo (20:00), pero antes tiene el cuadro bético una cita que sacar adelante de esas que entrañan más peligro del que aparentemente parece.

Porque la visita al Cartagena este Domingo de Ramos (12:00) no será un camino de rosas. El conjunto murciano, revelación este curso, pelea por meterse en los play off siendo un recién ascendido. Octavo, con 13 triunfos, dos por encima de sus perseguidores, su fortaleza como local le ha permitido llegar a esta recta final soñando con pelear con los mejores. Ha ganado nueve encuentros en su cancha, aunque viene de perder en sus dos últimas comparecencias, eso sí ante rivales de enjundia como el Fuenlabrada, que sufrió hasta el final (76-78) y el SanPablo Burgos (73-83), que camina sólido hacia el ascenso. También ganó en tierras murcianas el Estudiantes (70-80) y es el objetivo del Betis: no caer donde sus rivales ganaron para no perder el paso.

Y es que los de Gonzalo García de Vitoria han cogido carrerilla y el triunfo ante un rival directo como Estudiantes de la pasada jornada demuestra que el equipo atraviesa por un buen momento, después de pasar situaciones difíciles por las lesiones de jugadores y alguna situación extradeportiva. Con una victoria menos que Fuenlabrada, al que todavía recibirá en SanPablo en la penúltima jornada, y el cuadro colegial, en realidad todos quieren evitar el segundo puesto que llevaría a una hipotética semifinal de Final Four con Obradoiro, seguramente el mejor conjunto en la actualidad de la Primera FEB tras hacer una fuerte apuesta para reinventar un cinco inicial con Balvin, Barcello o Brodziansky, entre otros, o el Palencia. Quinto y sexto que se enfrentaron ayer con triunfo gallego por 77-76. Pero hay tiempo aún y primero hay que pensar en que los de atrás no te den caza y para ello el Betis debe ganar a un Cartagena peligroso en su pista.

El conjunto que dirige Jordi Juste destaca por el colectivo. En ese grupo entró el ex bético Adrià Doménech en busca de minutos, pero el ala-pívot lleva unas semanas lesionado. No jugó en los dos últimos encuentros por un problema muscular y seguirá de baja por lo que no se enfrentará contra sus ex compañeros.

Pero el Cartagena sí que cuenta con un clásico de la categoría como Hermanson, segundo máximo anotador (10,9 puntos por partido) por detrás del ala-pívot Ugochukwu, que pone el físico en el cuadro levantino y ante el que los Kasibabu y Radoncic tendrán que estar fuertes para no dejarse intimidar y marcar territorio.

Puede pasarlo mal el equipo cartagenero en la pintura, ya que sin centímetros en el equipo (los 2,08 metros de Doménech es el techo y el resto de interiores superan por poco los dos metros) sufre ante cualquier rival que sepa jugar con sus pívots. De hecho, en las dos últimas derrotas del Cartagena Nwogbo anotó 17 puntos para el Fuenlabrada y el pasado fin de semana, 13 puntos (y siete rebotes) Larsen para el Alicante. Nutrir de balones en buena disposición a De Bisschop será la labor de Renfroe y Cvetkovic desde la dirección, a lo que hay que sumar la decisiva aportación siempre de los exteriores como Hughes y Benite, claves para que el Betis tenga opciones en éste y en cualquier partido.

Ante un equipo que es el cuarto de la liga que más puntos encaja (sólo Castellò, Tizona y Valladolid reciben más), el Betis tendrá que estar atento en defensa para, simplemente, aprovechar después las facilidades que le dé un rival que afronta el duelo con la tranquilidad de tener casi hecho el objetivo de la permanencia. Juega con esa tranquilidad, pero la ilusión de pelear por algo más puede ser un arma de doble filo del que la experiencia de los béticos, que actúan siempre con mucha templanza, saquen beneficio.

Quedan seis jornadas y la calculadora todavía no toca sacarla. Llegará el momento, porque el reto del ascenso puede estar en perder en el momento justo o en esa falta que Renfroe cometió a Granger sobre la bocina y que le permitió igualar el average desde la personal. Pero no es ahora.Hay que asegurar todavía el factor cancha en los play off y para ello ganar al Cartagena significaría un paso determinante para un Betis en un gran momento.