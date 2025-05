Desestimado el recurso de los americanos contra el embargo de sus acciones del Sevilla

El juzgado de primera instancia número 42 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por Sevillistas Unidos 2020 contra el decreto de ejecución inmediata de sus acciones del Sevilla dictado por el Tribunal Ordinario de Génova el pasado 6 de marzo. Los americanos presentaron un recurso a través de un juzgado de Madrid con el fin de paralizar el embargo de sus acciones tras el requerimiento presentado por Genoa Image SPA. Las acciones que este fondo mantiene en el Sevilla, un 14% aproximadamente del capital social, permanecen bajo embargo judicial, por lo que están inmovizadas. Es decir, pueden votar en las Juntas de Accionistas (de hecho lo hacen bajo el control de la aseguradora A-CAP), pero no pueden ser objetos de una transacción. En el fondo está la intención de una venta que ahora mismo, tras esta sentencia para la que además no cabe recurso, no es posible, como señala la magistrada titular de este juzgado de Madrid, Mónica Boticario Martín, en su auto fechado en este 8 de mayo de 2025.

La defensa jurídica de Sevillistas Unidos 2020 apelaba a un delito de estafa para suspender el curso de la ejecución y que esta actuación "ya ha sido objeto de denuncia en el ámbito penal tanto en Italia como en España". La parte recurrente estima además que la ejecución se reclama "sin conocer el valor real de los bienes embargados, muy superior, sostienen, a la deuda que se les reclama", que, según ha podido saber este diario, ronda los 15 millones de euros.

La juez resuelve, por tanto, desestimar el recurso de Sevillistas Unidos 2020 contra el Decreto dictado el 6 de Marzo de 2025, "confirmando el mismo en todos y cada uno de sus pronunciamientos. Notifíquese a las partes haciéndoles saber que la presente resolución es firme, y que contra la misma no podrá interponerse recurso ordinario alguno (art. 454 bis. 2 Lec)", decreta.

Las acciones de Sevillistas Unidos 2020 han sido representadas en las dos últimas Juntas de Accionistas por el abogado madrileño Juan de Dios Crespo y a través de la aseguradora A-CAP. En la de 10 de enero de 2025 Crespo se abstuvo en las votaciones del primer punto del orden del día, el cese de los miembros del consejo, y se ausentó en el resto, y en la última del pasado 27 de marzo votó alineado con el actual consejo y confirmando la separación de este paquete de acciones del ex presidente José María del Nido Benavente, con el que Sevillistas Unidos tiene una pacto firmado con una penalización de 5 millones de euros por cada acción contraria a su intención de voto.

En informaciones publicadas en EEUU, el Comisionado Regulador de Seguros de Utah acusa al fundador de A-CAP, Kenneth King y a otros ejecutivos de estafa y de realizar transacciones especulativas que aumentaron sus ganancias propias a costa de los asegurados.