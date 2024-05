Diego Capel, contundente con la salida de Jesús Navas: "Quería retirarse en su casa y no le han dejado"

La salida de Jesús Navas del Sevilla no ha dejado indiferente a nadie. El Duende de Los Palacios es una leyenda viva de la entidad hispalense y aglutina una serie de récords muy complicados de superar por ningún otro futbolista en la historia nervionense. Una auténtica leyenda. Muchos han compartido vestuario con él y, desde que saltó la noticia, han estado hablando públicamente en distintos medios de comunicación.

Uno de ellos ha sido Diego Capel, compañero de Navas durante siete temporadas en el primer equipo del Sevilla. El, también, canterano nervionense atendió a Radio Estadio y dio su opinión sobre la marcha del palaciego. Comenzó asegurando que "he hablado con parte de la familia y no lo está pasando nada bien". Sin embargo, el plato fuerte de su declaración llegó a continuación: "Su ilusión era poder retirarse en su casa y lo que siento es que no le han dejado".

Diego Capel mantuvo muchas conversaciones con Jesús Navas, debido a que su condición de canteranos les unió por encima de cualquier otra cosa. El almeriense también reconoció que el palaciego le confesó en varias ocasiones que se quería retirar en el Sevilla: "Lo hablaba con él y con Marcos, su hermano, con quien hablo bastante. Lo sé porque lo hemos hablado. Sé lo que significa el Sevilla para Jesús y, sobre todo, con esa vuelta a casa después de estar en Mánchester. Era para terminar de la mejor manera su carrera".

Para terminar de zanjar el tema, Diego Capel finalizó con una demoledora frase, que volvió a sonar a 'dardo' lanzado hacia el club nervionense: "Más allá de la pena que pueda sentir hoy en este día, es más por la tristeza de no poder despedirse como a él le hubiera gustado". Unas palabras que han calado en la afición del Sevilla, la cual está muy dolida tras la marcha de su eterno capitán.

La carrera de Diego Capel

Diego Capel (Albox, Almería, 1988) dio sus primeros pasos como futbolista profesional en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Canterano del Sevilla, convenció a Joaquín Caparrós para hacerlo debutar ante el Atlético de Madrid en octubre de 2004, cuando apenas tenía 16 años. Fue una de las grandes promesas de la carretera de Utrera y héroe de la final de Copa del Rey que los nervionenses ganaron, precisamente, frente al club colchonero.

Sin embargo, en el verano de 2011 puso rumbo hacia el Sporting de Portugal, club al que perteneció durante cuatro temporadas. A partir de ahí, Genoa, Anderlecht, Extremadura -donde coincidió con José Antonio Reyes-, Birkirkara (Malta) e Irodotos (Grecia) hasta colgar las botas el 24 de octubre de 2023, justo 19 años después de su debut a las órdenes de Joaquín Caparrós.

Junto a Jesús Navas estuvo durante siete temporadas. El almeriense fue una de las grandes esperanzas de una afición que confiaba en él como la nueva gran irrupción de la cantera. Finalmente, sus mejores temporadas fueron la 2007/08 -cuatro goles y tres asistencias en 43 partidos- y la 2009/10 -mismos números con dos encuentros menos-, siendo esta última por lo que se le recordará siempre: el gol en la final de la Copa del Rey en el Camp Nou.