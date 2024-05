Nico Pareja avisa sobre la importancia de los veteranos como Navas: "Para tener éxito necesitas tener cinco o seis"

El Sevilla, en un día tan señalado por la marcha de Jesús Navas del club nervionense, presentó la nueva serie documental 'La Copa Imposible'. Cinco episodios de una duración de media hora cada uno narran la travesía de los blanquirrojos en la Europa League 2013/14, en cuya edición acabó levantando su tercera UEFA.

Al acto acudieron distintas personalidades sevillistas, incluyendo a algunos protagonistas de aquel hito logrado en Turín. Uno de ellos, como no podía ser de otra forma, fue Nico Pareja. El excapitán nervionense, que fue titular ante el Benfica en la final de la Europa League, atendió a los medios de comunicación en una especie de alfombra roja previa al preestreno del primer episodio.

El argentino, entre otros temas, fue cuestionado sobre la importancia de los jugadores tan experimentados como Jesús Navas. Él, que siempre cumplió el tipo de cualidades que erigen a un jugador como líder más allá de lo que ocurre en el partido de fútbol del domingo, respondió avisando de la necesidad de hacerse con un grupo así de futbolistas: "Siempre que me han preguntado he dicho lo mismo. Yo creo, soy un poco vieja escuela, que un equipo para tener éxito necesita tener cinco, seis o siete, me atrevo a decir, de ese tipo de jugador".

"Jesús (Navas), Sergio (Ramos), Ivan (Rakitic)... jugadores que son importantes, con bagaje, mucho caracter y experiencia", continuó. Nico Pareja, consciente de cómo lo acogió Nervión, no tuvo tapujos en reconocer que ese tipo de fubtolistas están bien vistos en el club: "El Sevilla reconoce ese estilo de jugador. Todos los recuerdan con mucho cariño. Lucas (Ocampos) también es un jugador con una personalidad muy fuerte y, para mí, esos jugadores son los que te dan la base. En los momentos difíciles son los que dan un paso al frente. Ayudan a unir a todo el mundo y a que todo un equipo pueda sobreponerse a un golpe duro".

La carrera de Nico Pareja en el Sevilla

El central argentino llegó a Nervión, en calidad de cedido, en julio de 2013. Tras ese momento, Nico Pareja comenzó a erigirse como un auténtico líder en el vestuario del Sevilla. Aunque las lesiones le impidieron jugar tanto como podría haber hecho, el de Buenos Aires sumó hasta 120 partidos con el cuadro hispalense.

Sin embargo, su importancia, al igual que Jesús Navas, iba más allá del terreno de juego. Era un líder. Tanto en los momentos buenos -llegó a levantar tres Europa League's- como en los malos, demostrando que ese tipo de futbolistas no se puede construir, sino que es algo innato.

En 2018, Nico Pareja se despidió entre lágrimas de un club que, tras cinco temporadas, se convirtió en su casa. Un futbolista que marcó una época en Nervión y, aún, se recuerda en el Ramón Sánchez-Pizjuán.