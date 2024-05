Jesús Navas comunicó a sus compañeros que la decisión la tomó en enero

Es la noticia del día. Jesús Navas, durante la mañana del jueves, le comunicó a sus compañeros y al club nervionense que, tras el final de temporada, se marchará del Sevilla Fútbol Club. El canterano nervionense cerrará así su segunda etapa en la entidad hispalense, tras regresar de su periplo en el Manchester City.

En ese discurso en el vestuario, Jesús Navas le reconoció a sus compañeros que la decisión la tomó en el mes de enero, hace justamente cuatro meses. El Sevilla iba a sentarse con él para tratar su renovación, pero ya su palabra estaba dada, debido a ciertas razones. El Duende de Los Palacios se marcha por la puerta grande del Ramón Sánchez-Pizjuán, la cual será siempre su casa.

Arabia, un destino más que posible

Jesús Navas no se retirará en el Sevilla. El palaciego abandona el club nervionense, pero no para colgar las botas, ya que, según ha podido saber Diario de Sevilla, está muy cerca de recalar en Arabia. Concretamente, el equipo que está más próximo a hacerse con sus servicios es el Al-Qadsiah FC, equipo que entrena Míchel González, otro ex nervionense, y que marcha en la primera posición en la categoría de plata del fútbol saudí.

El club árabe está dispuesto a realizar una apuesta económica importante por Jesús Navas y todo debería cerrarse de cara a la próxima temporada. Una decisión del palaciego similar a otros jugadores que ya han abandonado el fútbol europeo, como sus excompañeros Ivan Rakitic y Yassine Bono -el salario del palaciego sería similar al de este último-.

Además, Jesús Navas espera cerrar la temporada por todo lo alto. Su deseo es disputar la Eurocopa de Alemania a las órdenes de Luis de la Fuente, algo que, tras las últimas convocatorias de la selección, es más que posible.