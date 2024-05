Jesús Navas, muy presente en el estreno de 'La Copa imposible', homenaje del Sevilla a Turín 2014

El anuncio de Jesús Navas de que no continuará en el Sevilla quitó trascendencia al acto de presentación que con todo boato había anunciado el Sevilla para la tarde de ayer, cuando se cumplían 17 años de la conquista de la Copa de la UEFA de Glasgow y dos días después del décimo aniversario de la Europa League de Turín. Para esta efeméride, el club ha montado una serie documental que podrán ver desde hoy todos los aficionados, con el título La Copa imposible.

El preestreno del primer capítulo ante la prensa contó con algunos de los protagonistas de la proeza de aquel tercer título de la UEFA Europa League producida el 14 de mayo de 2014. La presentación tuvo lugar Nervión Plaza. Y hasta allí acudieron Beto, protagonista de las tandas de penalti frente al Betis en el camino de Turín y frente al Benfica en la final tras el 0-0 del partido; también Nico Pareja, que cuajó un partidazo en aquel encuentro ante el potente equipo portugués, verdugo del equipo anfitrión, la Juventus; Coke, otro de aquellos guerreros de Unai Emery; y Javi Varas, portero suplente de Beto. Estuvo presidido por José María del Nido Carrasco y José Castro.

En aquel título no participó Jesús Navas, que durante el trienio de títulos de Emery estaba en el Manchester City. Pero la noticia de su adiós sí que estuvo muy presente... “Hoy es un día muy triste para el sevillismo porque nuestra mayor leyenda, el jugador que lleva más partidos en el Sevilla FC, el que ha levantado más títulos, un jugador que es parte del escudo, un miembro de nuestra familia, nos ha comunicado que abandona el Sevilla a final de temporada”, dijo el presidente sevillista.

“Yo cada vez que he hablado desde que soy presidente he dicho que me hubiera gustado que Jesús se hubiera retirado en el Sevilla y como sabe también él esa era mi idea, pero tenemos que aceptar su decisión. Sabemos que ha sido muy dolorosa para él porque siente el Sevilla FC como lo sentimos todos los sevillistas y desde el club lo único que estamos pensando ya es cuándo y cómo va a volver Jesús Navas al Sevilla FC, donde no hace falta que diga yo que tiene las puertas completamente abiertas”, añadió Del Nido Carrasco.

Coke también habló de su ex compañero Jesús Navas: “Como amigo, ex compañero, como sevillista, triste... porque alguien que deje el club con tantos valores y que ha dado tanto por este escudo te deja triste. Pero todos los honores para su historia y yo le desearé siempre lo mejor. Estos días que le quedan como sevillista hay que darle todo el cariño. Las imágenes de ayer fueron llamativas”. Y Beto también habló de ese adiós: “Es una leyenda del club, que ha dado todo por el club. Siente el Sevilla y es un día muy triste para el sevillismo. Hay que agradecer a Jesús Navas haber sido tan sevillista. Es una leyenda del Sevilla”.