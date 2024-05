El emotivo vídeo sobre Navas que causa furor entre el sevillismo

La marcha de Jesús Navas del Sevilla ha sido una de esas noticias que paraliza el mundo del fútbol. El Duende de Los Palacios, más allá de en la entidad hispalense, es leyenda de todo el deporte nacional e internacional. Dueño de varios récords muy complicados de superar, ha dejado 'huérfano' a la afición nervionense y a la de todo un país, que no le volverá a ver competir en LaLiga EA Sports.

Por ello, los mensajes de apoyo y de recuerdo en su despedida se han ido sucediendo desde que tomó la decisión definitiva. Además, de los de sus compañeros y rivales, algunos homenajes se han producido, como el conocido locutor de Tiktoks y Reels Iker Ruiz.

Acompañado de una música épica y emocional, como acostumbra en cada uno de sus vídeos, este locutor ha narrado la historia de Jesús Navas en el Sevilla de una forma que ha erizado la piel de todos los aficionados nervionenses... y también la de hinchas de otros equipo.

Casi 300 comentarios, entre los que destacan algunos como "Soy bético, y no tengo escrúpulos para decir que olé Jesusito, suerte en esta nueva etapa" o "El más infravalorado y uno de los mejores que he visto jugar".

El vídeo ya roza el millón de reproducciones en Instagram, cifra que ya sobrepasa en Tiktok. Un Jesús Navas que también es recordado más allá del club nervionense. Una leyenda viva.

Arabia, un destino más que posible

Jesús Navas no se retirará en el Sevilla. El palaciego abandona el club nervionense, pero no para colgar las botas, ya que, según ha podido saber Diario de Sevilla, está muy cerca de recalar en Arabia. Concretamente, el equipo que está más próximo a hacerse con sus servicios es el Al-Qadsiah FC, equipo que entrena Míchel González, otro ex nervionense, y que marcha en la primera posición en la categoría de plata del fútbol saudí.