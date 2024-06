Ejuke cuenta cómo se gestó su fichaje por el Sevilla: "Fue todo muy rápido"

Sevilla/La llegada de Chidera Ejuke al Sevilla ha sido una noticia sorprendente. El nigeriano llega a Nervión tras finalizar su contrato en el CSKA de Moscú, aunque ha encadenado dos cesiones consecutivas -Hertha de Berlín y Royal Antwerp FC- debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por tanto, recala en la capital andaluza un futbolista alejado del foco del espectador medio en España.

El primer fichaje del Sevilla, además, se ha cerrado de una forma atípica. Ejuke, durante su primera entrevista en los medios oficiales del club nervionense, ha contado cómo se gestó su llegada a la entidad hispalense: "Ha sido todo muy rápido". "Estoy feliz y muy emocionado de formar parte de esta familia y estoy deseando hacer muchas cosas grandes que podemos lograr aquí", continuó.

Lukebakio y su emoción por llegar a Nervión

Las conversaciones de Víctor Orta con el entorno de Chidera Ejuke no se alargaron demasiado en el tiempo y su llegada se cerró en pocas semanas: "Desde que mi agente me dijo que estaban interesados, me alegré y me emocioné por lo que estaba a punto de ocurrir. La comunicación ha sido fácil y estoy contento de que todo haya ido así", reconoció el propio futbolista.

En la plantilla sevillista se reencontrará con Dodi Lukebakio, futbolista con el que coincidió durante la temporada 2022/23 en el Hertha de Berlín: "Hablé con él hace unas semanas y me dijo que siempre que necesitara saber algo podía hablar con él, podía llamarle y él podía decirme lo que necesitara saber. Eso me facilita un poco las cosas, el hecho de tener a un conocido aquí". Sin duda, una baza importante para su adaptación al ecosistema nervionense.

Chidera Ejuke trata de robarle el balón a Oriol Romeu durante el Royal Amberes-FC Barcelona en la última fase de gurpos de la Liga de Campeones. / Europa Press

Además de lo que le contó el belga, Ejuke demostró, durante su primera entrevista, conocer varias cosas tanto de Sevilla como de la entidad: "Sé que es una buena ciudad y sé que es un gran club con buenas tradiciones. Ha ganado muchos trofeos en los últimos años. Es un gran club y tiene ambiciones, siempre quieren estar en lo más alto, compitiendo por trofeos y todo". "Creo que con el calibre de los jugadores del equipo y, obviamente, conmigo entrando, podemos hacer todo lo posible para devolver al club a donde debería estar", finalizó.

Su ejemplo en el fútbol

Por motivos obvios de su juego -rapidez, desborde y creatividad en los últimos metros-, Chidera Ejuke se ha fijado siempre, bastante, en Neymar: "En realidad no es una comparación, sino más bien que me gusta cómo juega. es muy bueno en su posición, creo que es el mejor. Me encanta verle y disfruto lo que hace en el campo, cómo disfruta y lo que aporta al fútbol".

Un gusto que se vuelve lógico, ya que siempre tiene cierta preferencia por partir desde la banda izquierda. Desde ahí, Ejuke acostumbra a buscar el uno contra uno ante el defensor más cercano. Algo que, en definitiva, al Sevilla le faltaba. Tendrá que ganarse sobre el terreno de juego el respeto del Ramón Sánchez-Pizjuán, pero el perfil, sobre el papel, encaja en lo que estaba buscando Víctor Orta.

Chedira Ejuke disputa un balón en su etapa en el CSKA de Moscú / Afp7 / Europa Press

Además, el coste de su llegada es ínfimo para el club nervionense, un detalle nada baladí para acabar haciéndose con sus servicios. La duración del contrato, por tres temporadas, tampoco es algo improvisado: tiempo para adaptarse, revalorizarse y poder generar plusvalías con él en un futuro. Una hoja de ruta en la que el césped dictará sentencia.