Un entrenamiento que se debería haber jugado con petos (2-0)

El fútbol cambia. Y además a una velocidad bestial. Preparadores físicos históricos como Óscar Tosato se echarían las manos a la cabeza viendo a un equipo jugar el primer amistoso tras sólo cuatro días de trabajo en periodo precompetitivo. Pero claro, esto ya es otra cosa. El futbolista llega ya con media pretemporada hecha, muchos son los que trabajan en vacaciones, otros se adelantan en su vuelta y hasta trabajan ya dos semanas antes en las instalaciones del club… El resultado es que todo se adelante y que las pretemporadas hayan cambiado como de la noche a la mañana en espacios muy cortos de tiempos. Esto era impensable hace ¿tres, cinco años?

Pero al final se trata de que casi el primer contacto con el trabajo a campo completo, tras las tareas de espacios reducidos primero, medio campo después, más tarde tres cuartos… sea con un rival que te obliga y con equipaciones en vez de con petos y luego ducharse juntos.

Pero tiene que ser así, parece. El Sevilla, que tiene que empezar el 11 de agosto con el primer partido oficial y el 16 se juega un título, ha disputado este viernes su primer amistoso, aunque sea de manera informal, con una carga de sólo 45 minutos por jugador (imposible que sea más ahora mismo) con un triunfo sin historia ante el Córdoba, equipo de Primera RFEF en el mismo escenario en el que entrena, en las instalaciones de Montecastillo.

Pero es que no hay ritmo. Es lo que es, el quinto entrenamiento del verano, un once contra once que se debería haber jugado con petos, en la intimidad de una sesión de trabajo y que evitaría sentencias de forofos que hacen sus campitos con sus onces preferidos. Una primera prueba de la que el espectador que quiere adivinar más cosas de las que hay puede extraer pocas conclusiones. Si les cuesta a los profesionales, qué decir del que no sabe… Pero como se vende todo, como ya se prostituye hasta la intimidad del vestuario, con el parapeto de los medios oficiales y vendido como un ‘desde dentro’...

Mendilibar, con el marrón que tiene encima dirigiendo a una treintena de futbolistas sin contar a los 7 u 8 que aún deben incorporarse, le dio los primeros minutos a gente a la que aún necesita ver mucho más a fondo. Rony Lopes, Augustinsson, Óscar Rodríguez, aunque estuvo muy activo en esa posición por detrás del punta, disputaron sus primeros minutos en su vuelta al Sevilla con poco que reseñar. Con un inteso calor a las siete de la tarde bajo la calima jerezana, lo más reseñable es que el Sevilla avanzó en su preparación. Se estrenó Gattoni y poco se pudo ver de él, una entrada saliendo de zona y defendiendo hacia delante, Januzaj fabricó dos goles, uno tras gran pase en profundidad a Isaac y otro que provocó un penati, Isaac demostró que tiene ganas de convertirse en un tapado...

Falló una ocasión clara (la mejor de la primera parte) Rafa Mir tras un gran pase de Óscar Rodríguez, jugó Pedro Ortiz de central y destacó con pases largos Joan Jordán. De lo demás, poco se puede extraer. Quien viera más, ya vio más de la cuenta.

La segunda mitad, con algo de más ritmo, para lo que sirvió fue para comprobar que Januzaj no se conforma con ser la última decepción de Monchi ante un Córdoba en el que Simo (un Idrissi que estaba en la casa y al que se repudió) hizo lo mejor de los suyos obligando a Matías Árbol.

En definitiva, un entrenamiento que el sevillista pudo ver en directo. Del fútbol en abierto al fútbol de par en par.