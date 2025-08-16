Ernesto Valverde: "El Sevilla tiene gen competitivo"

El entrenador del Athletic Ernesto Valverde confirmó en Lezama, en la rueda de prensa previa al choque, la recuperación de Aitor Paredes para el partido del domingo ante el Sevilla en San Mamés, un arranque liguero para el que descartó a los lesionados Oihan Sancet, Beñat Prados y Unai Gómez. Además, habló del "gen competitivo" de un Sevilla sobre el que todos están "expectantes" por su situación.

Aparte de hablar de las bajas y altas de su equipo, el técnico del Athletic reconoció que la situación del Sevilla es llamativa, ya que no ha podido inscribir a sus tres fichajes. "Todo el mundo está expectante" con su "nuevo proyecto", al que ha "visto bien" en unos partidos de pretemporada en el que el equipo dirigido por Matías Almeyda trató de "ser agresivo y ganador de duelos". "Y adelante tienen buenos jugadores", añadió.

"Los problemas de cada club son particulares de cada club, pero su once seguramente será de garantías. El año pasado los partidos en los que nos enfrentamos fueron igualados y el equipo este año es parecido. Además hay un gen competitivo en todos los equipos y el Sevilla lo tiene" subrayó.

Las bajas del Athletic

Lesionados Oihan Sancet, Beñat Prados y Unai Gómez, a esas tres bajas se unen en el Athletic las de Unai Egiluz, ausencia para toda la temporada por otra grave lesión en la rodilla, y Yeray Álvarez, suspendido provisionalmente por la UEFA tras dar positivo en un control antidopaje.

Sobre Yeray, Valverde apuntó que ha "hablado con él" y que ha "ido a verlo entrenar" con el Derio, el equipo cercano a Lezama dirigido por Iker Muniain con el que se ejercita, y que trata de planificarle el entrenamiento en el tiempo en el que no pueda jugar a la espera de la resolución de su caso.

De Paredes ha dicho que lleva ya varios entrenamientos entrenando "normal" y que estará disponible para jugar en una posición en la que el Athletic -a la espera de si llega o no Aymeric Laporte- cuenta con los 'cachorros' Jon de Luis, "ahora el tercer central" de la plantilla, o Ander Izagirre, entre otros.

La mala pretemporada del Athletic

Ya sobre el arranque de la competición, Valverde recordó que, a pesar de la pretemporada un tanto decepcionante y de resultados negativos, "mañana es cuando empiezan los partidos de verdad".

"La pretemporada es para otras cosas", subrayó, apuntando que, a pesar de las dificultades del conjunto hispalense con las inscripciones de muchos de sus jugadores, mañana espera "la mejor versión del Sevilla", como también "la mejor versión" de su equipo.

En ese aspecto, reparó en que a él "en el Athletic siempre" le "ha costado mucho ganar al primer partido" y en que, a pesar de ello, le da "mucha importancia a ganar cualquier partido con puntos en juego".