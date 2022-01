En espera del negativo de Dmitrovic y con Joan Jordán

Julen Lopetegui ha confirmado que está a la espera de que Dmitrovic dé negativo en un último test para poder incorporarse a la expedición sevillista y jugar en Mestalla este miércoles, a las 21:30. Asimismo, aseguró que Joan Jordán viajará. "Ya veremos si juega o no", reconoció.

El meta serbio se sometió a una nueva prueba el domingo por la mañana para ver si podía jugar la reanudación del derbi pero finalmente no pudo al dar positivo en el test detector de Covid-19. Según ha dicho Lopetegui, todavía no ha dado negativo. "Marko no sabemos si va a llegar, todavía quedan horas, dependemos del bichito, cuándo se va el bichito o hasta cuándo se queda. Esa es la realidad".

El hecho de que el partido sea tan tarde, a las nueve y media de la noche, podría facilitar el viaje en el mismo día del portero, o de algún otro compañero como Fernando, aunque el mediocampista dio positivo posteriormente y aún debería guardar cuarentena.

Incluso el Sevilla podría haber viajado en el mismo día, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que los partidos han sido bien entrada la noche. Pero Lopetegui suele preferir viajar el día antes, independientemente de la hora del partido.

Que juegue o no Dmitrovic se ha convertido en un asunto de interés en la afición sevillista, después de que Alfonso Pastor encajara dos goles en el derbi en los que que no estuvo muy afortunado. El entrenador sevillista fue preguntado sobre si ha hablado con el portero de 21 años, y sobre si cree que le podría afectar a su carrera esos dos yerros en un partido de tal trascendencia. Contestó así a esta pregunta: "Su carrera deportiva será muy larga y tendrá momentos buenos, regulares y malos, como todos, y aprenderá de todos. No tengo duda de que es un chico muy joven y tendrá una carrera larga sin duda".