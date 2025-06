La esperada comparecencia de José María del Nido Carrasco para hacer balance

José María del Nido Carrasco saldrá a la palestra a dar la cara. Lo tenía ya premeditado desde que terminó la temporada entre algunas dudas porque él mismo sabe que ha perdido credibilidad y que diga lo que diga la gran mayor parte del sevillismo ya no aceptará sus argumentos. No se los comprará, como se dice hogaño, en estos tiempos en los que todo se monetariza. El sevillismo en general y en particular la oposición más recalcitrante le afeaba que no diera la cara. Y la va a dar este miércoles. Y el viernes será la presentación de Antonio Cordón. Del Nido Carrasco ha querido desvincular ambos actos.

El presidente del Sevilla ha esperado a tener ya firmados al nuevo director deportivo, director de fútbol profesional respetando el nombre del cargo que se ha querido poner el propio Antonio Cordón, y el nuevo entrenador, Matías Almeyda. Tras el anuncio de la contratación por tres temporadas, el mismo periodo que el gestor pacense, Júnior ha entendido que ahora sí es el momento de dar explicaciones. Y que luego se las compre o no el que quiera... Pero darlas tenía y tiene que darlas.

El dirigente sevillano quiere exponer al sevillismo el balance de la pasada temporada 24-25, la peor de todo el siglo XXI por puntuación (41 puntos) y posición (17º). Y quiere y debe explicar por qué decidió que había que destituir a Víctor Orta, aunque esta decisión se explique por los pésimos resultados deportivos en dos temporadas consecutivas: la anterior fue la segunda peor del siglo (41 puntos y 14º). Y también quiere y debe exponer el proyecto a tres años que ha iniciado con el golpe de timón que le ha dado a la nave, hostigado por la presión del sevillismo y de las grandes familias de accionistas... y por la realidad de los números.

Todo esto lo expondrá Del Nido Carrasco este miércoles -en una hora por determinar que puede ser vespertina- en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde responderá a las preguntas de los periodistas sobre un sinfín de cuestiones que tiene pendiente la prensa en paralelo a un sevillismo ansioso por escuchar argumentos. Aunque luego caigan en saco roto porque el veredicto parece ya irreversible... como se comprobará en la manifestación del próximo 26 de junio. Pero después de meses en silencio el presidente debe dirigirse al sevillismo. Y así lo hará.