El ex sevillista Vaclík ficha por el Olympiacos

El portero checo Tomas Vaclík, que terminó el pasado 30 de junio su contrato de tres años con el Sevilla, anunció este martes su fichaje para las dos próximas temporadas por el Olympiakos griego a través de un mensaje en las redes sociales.

"Estoy deseando conocer a mis compañeros, explorar la ciudad de Atenas y aprender un nuevo idioma", señaló Vaclik en su comunicado.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Τόμας Βατσλίκ!/ @vaclos31 is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁 #Olympiacos #Transfer #Welcome #TomasVaclik #WelcomeVaclik #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/q1SAGywPIr

El internacional checo, de 32 años y titular con la selección de su país en los cinco partidos de la reciente Eurocopa, llegó al Sevilla en el verano de 2018 procedente del Basilea suizo y ha jugado 71 partidos oficiales con el club sevillista, con el que se proclamó hace un año campeón de la Liga Europa en Colonia (Alemania).

El Sevilla, al conocer la noticia, le ha deseado suerte al que ha sido su portero en las tres últimas campañas. En Twitter le ha dedicado un mensaje en inglés, dirigido también a la cuenta de su nuevo club, con el siguiente contenido: "Mucha suerte, Tomas, de parte de todos en el Sevilla. Tienes un gran guardián en tus manos, Olympiacos".

🇨🇿 Best of luck, Tomáš, from everyone at #SevillaFC. You've got a great 'keeper on your hands, @olympiacosfc! 🧤 #WeareSevilla #TomasVaclik https://t.co/95D3dYSjdF