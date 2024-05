La grave exigencia de los 'biris' a Orta: "Tomaremos cartas en el asunto"

Bastante grave lo que ha salido de las entrañas de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán. Biris Norte ha abierto fuego con todos los cañones contra el consejo directivo del Sevilla y en particular contra Víctor Orta, director deportivo, y al que acusa de colocar en un puesto destacado en el organigrama del departamento técnico a "un ultra bético", al que exige destituir y amenaza, en caso contrario, con tomar "cartas en el asunto". Palabras como "cochambre" y frases duras como "fuera bastardos del Sevilla" se pronuncian en un comunicado en el que incluso se antepone "la identidad del club" a los resultados.

La referencias van hacia Alberto Cordero, mano derecha de Orta en la dirección deportiva y que también hace unas semanas fue señalado por José María del Nido Benavente en sus redes sociales junto a otros, según el ex presidente, profesionales de clara filiación bética como el abogado y secretario del consejo, Alberto Pérez Solano, o el psicólogo Ignacio Navarro, que ocupa un cargo con capacidad de decisión en la entidad.

El asunto de los grupos radicales en los clubes está tomando un cariz preocupante en el fútbol por su capacidad para dirigir decisiones. Recientemente se ha visto cómo en el Milan desde el grupo de aficionados radicales se torpedeó el fichaje de Julen Lopetegui como entrenador tras la puesta en marcha de un movimiento en su contra, o el pasado viernes los hinchas radicales del Standard de Lieja lograron incluso que se suspendiera un partido de la Liga belga de su equipo ante los impagos a los futbolistas en protesta de la gestión del grupo 777 Partners, con denuncias de fraude e impagados, un fondo de inversión que también tiene participación en el Sevilla y en otros clubes. También es conocido el poder del grupo de aficionados ultras en el Olympique de Marsella, donde motivaron el despido de varios técnicos, así como forzaron la salida de Marcelino.

Comunicado 11/05/2024¡FUERA BASTARDOS DEL SEVILLA! pic.twitter.com/PCR2U9T0Ij — Biris Norte (@birisoficial) May 11, 2024

Éste es el comunicado oficial publicado por los biris distribuido en sus perfiles en redes sociales.

"No queremos andarnos con rodeos. A lo largo de esta temporada, quizás hayamos errado en algunos momentos al priorizar la animación, en aras de la supervivencia, sobre la integridad moral del Sevilla FC. Reconocemos que, en nuestra elección se seguir alentando y acompañando al equipo, hemos querido actuar de un modo más comedido y sin armar ningún ruido que pudiese afectar al equipo, ante la desfachatez de permitir que un ultra rival forme parte del organigrama deportivo de nuestro club.

Seamos claros: nosotros vivimos por la pasión y no sólo por los resultados, los cuales, aunque siempre nos guste ganar, son insignificantes frente a la pérdida de identidad y valores del Sevilla FC.

Hemos mantenido la compostura, intentando resolver los conflictos internamente y buscando imponer sensatez sin armar ningún tipo de escándalo. Sin embargo, ante la ausencia de diálogo y respuestas concretas, no nos queda más remedio que actuar.

Es hora de señalar a los verdaderos responsables: el Presidente, el Consejo de Administración y, en particular, el Director Deportivo, Víctor Orta, quien es el defensor de las actitudes que repudiamos y principal valedor de la cochambre a la que permite tener como mano derecha en el organigrama de la Dirección Deportiva de nuestro equipo. Orta, quién trabajó como Secretario Técnico del Sevilla durante siete temporadas, no era, en absoluto, ajeno a lo que se vive futbolísticamente en esta ciudad. Sabía de sobra lo que hacía cuando permitió ese nombramiento.

Si Orta no es capaz de entender algo tan simple, quizás es que no está capacitado para tener ningún cargo de responsabilidad en el Sevilla Fútbol Club, y ya no hablemos de algo tan importante como la Dirección Deportiva.

La temporada está por concluir y deseamos paz para recargar energías de cara al futuro. Pero, ante los recientes sucesos, parece que la lucha continuará.

Por tanto, hacemos un llamamiento a toda la afición: si la directiva no limpia la casa del sevillismo, seremos nosotros, sus fieles seguidores, quienes tomaremos cartas en el asunto para salvaguardar el honor de nuestro club.

¡Fuera bastardos del Sevilla!"