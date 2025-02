El exótico destino del exsevillista Roque Mesa, donde coincidirá con Jesé

El mercado de fichajes no cesa fuera de las fronteras españolas. Tras echar el telón en LaLiga y en las principales competiciones europeas, es momento de que los destinos exóticos atraigan a esos jugadores que se encuentran libres o en busca de una nueva aventura rentable de forma económica. Ligas como la brasileña, la china, la rusa o la MLS todavía continuarán abiertas unas cuantas fechas más. Pero incluso hay ligas mucho más menores que pueden dar sorpresas con movimientos llamativos, como ha ocurrido con un exjugador del Sevilla que ha puesto rumbo al sudeste asiático junto otros dos clásicos de LaLiga. Es el caso del futbolista canario Roque Mesa que ha firmado, sobre la bocina, por un club de la liga de Malasia.

Roque Mesa a Malasia... con Jesé Rodríguez

Ha sido la noticia de la jornada de ayer, justo coincidiendo con el cierre del mercado malasio. El excentrocampista del Sevilla se ha embarcado en la aventura del Johor Darul Takzim, equipo líder de la liga local. Se trata de un movimiento triple junto a otros dos clásicos del fútbol español y de LaLiga como son Álvaro González, exjugador del Villarreal, y Jonathan Vieira, exfutbolista de la UD Las Palmas. Los tres se unen al mismo tiempo al proyecto del entrenador argentinovenezolano Héctor Bidoglio, quien tiene ya a su disposición a varios jugadores españoles, hispanohablantes y clásicos del fútbol nacional. Jugadores como Undebarrena-ex de Leganés y Athletic-, Jordi Amat-ex del Betis-, Juan Muñiz -ex del Sporting- o el mismísimo Jesé Rodríguez, exjugador del Madrid y del Betis también. Un equipo que, evidentemente, es líder absoluto y en solitario en la liga de Malasia y que compite en la Champions Asiática. Actualmente se encuentran en la zona de clasificación a la siguiente ronda, donde, si pasan, podrían enfrentarse a clubes del medio oriente como los de la liga saudí o qatarí, produciéndose así algún curioso reencuentro en la otra punta del planeta.

La carrera de Roque Mesa en el Sevilla

Roque Mesa fue uno de los grandes, y últimos, fichajes de Óscar Arias durante su etapa como director deportivo en el Sevilla. Tras brillar en Las Palmas y no encontrar su sitio en Swansea -Premier League-, firmó por el club de Nervión donde, durante la primera vuelta, no tuvo apenas minutos al no gozar de la confianza de Montella. No fue hasta la llegada de Caparrós cuando comenzó a tener continuidad en el Sevilla e incluso decidió quedarse. Fue el propio Joaquín, ya como director deportivo, el que lo firmó en propiedad para quedarse en el Sánchez-Pizjuán. En su segunda temporada sí que tuvo un rendimiento más regular bajo las directrices de Pablo Machín y, más adelante, de Caparrós en una tercera etapa de su carrera. En esa campaña y media disputó 56 encuentros, anotando 3 goles y repartiendo 5 asistencias. Uno de sus momentos más destacados fue su gol desde casi 30 metros al Akhisar turco en Europa League.

Su carrera tras la llegada de Lopetegui al Sevilla

Ya con la llegada de Julen Lopetegui y la reconstrucción del proyecto de Monchi, Roque Mesa no tuvo hueco en el Sevilla. En la 2019-20 el canario se marchó cedido al Leganés, donde coincidió con Ibrahim Amadou y Bryan Gil, aunque acabó descendiendo a la Segunda División bajo las órdenes del mexicano Javier Aguirre. Tras ello, firmó libre por el Real Valladolid, al no tener hueco entre los planes de Lopetegui. En el José Zorrilla disputó tres temporadas donde descendió en dos ocasiones a Segunda División y consiguió un ascenso a Primera. Su última experiencia en España fue la pasada campaña en el Sporting de Gijón, donde tampoco tuvo un excesivo protagonismo. No ha sido hasta ahora, que quedó libre en verano, cuando se embarcado el exsevillista en esta exótica aventura en Malasia.