García Pascual se sincera tras el gol: "He sentido un cúmulo de emociones difícil de explicar"

Sevilla/El Sevilla lo consiguió, sí, por fin el equipo de Joaquín Caparrós respira en una temporada un tanto decepcionante. Los nervionenses se impusieron a la Las Palmas con el tanto del canterano Álvaro García Pascual, otra vez titular en el día de hoy, cazando un balón dentro del área para darle la victoria a su equipo.

"Cuando he visto la pelota entrar ha sido un cúmulo de sensaciones que no se puede explicar. Estoy muy contento de poder ayudar al equipo por conseguir la victoria tan importante. Teníamos que ganar sí o sí no quedaba otra. Gracias a Dios lo hemos hecho, por nosotros, por el vestuario y sobre todo por esta afición que se lo merece, indicó el malagueño a los micrófonos de DAZN al finalizar el encuentro.

El delantero, que llegó esta temporada al Sevilla "C" procedente de la liga universitaria, dio el salto al Sevilla Atlético donde ha mostrado su gran capacidad goleadora siendo uno de los máximos goleadores del equipo. Cifras que le han permitido dar el salto esta temporada al primer equipo hispalense de la mano de García Pimienta. García Pascual afirmó su gran pasión que vive por el club y por el sevillismo desde muy pequeño.

"Al compartir vestuario te empapa mucho, el Sevilla Atlético me ha ayudado mucho y sobre todo me lo han integrado en mí", afirmó el jóven futbolista. Pascual adelantó a los micrófonos de DAZN su afán por el club años atrás. "Siempre lo he visto en la Europa League, en la Champions y es un equipo con el que siempre envidiaba con ser del Sevilla", afirmó el delantero. "Estoy más que orgulloso de estar aquí y de poder compartir vestuario con todos mis compañeros. No he nacido sevillista, pero me han hecho sevillista".

Sobre Joaquín Caparrós se mostró entusiasmado y "un privilegiado" por tener al utrerano de entrenador. "Es una persona que te contagia el fútbol que lleva dentro y siempre tienes que estar preparado para jugar en cualquier momento porque te transmite esa seguridad", concluyó.