García Pimienta: "Estamos cerca de nuestra idea inicial"

Xavier García Pimienta es consciente de que es insostenible luchar por cualquier objetivo con la fea estadística que tiene el Sevilla en su feudo: tres meses ya sin ganar en Nervión. Por eso incidió en su comparecencia previa al partido de este domingo contra el Athletic Club que su equipo le debe ya un triunfo a su afición.

El técnico sevillista comenzó hablando con alegría de cómo se va vaciando la enfermería: la vuelta de Akor Adams se une a la de Rubén Vargas y Kike Salas sólo sufre una sobrecarga mientras que Gudelj ya está listo: "Estamos muy contentos porque se va recuperando la gente, enfermería casi vacía".

Y eso lo hiló inmediatamente con los elogios al rival de este domingo después de darle la enhorabuena por su "contundente eliminación" de la Roma en la Europa League: "El Athletic es un grande de España y están haciendo las cosas muy bien. Tienen plantilla de sobra para hacer dos equipos y la exigencia va a ser máxima. No nos puede condicionar que vengan de exigirse ayer -jueves- porque si no estamos bien nos va a costar. El ejemplo sería seguir el camino de la Real Sociedad, es muy importante, quedan once partidos y jugamos en nuestro estadio, donde la afición se merece por fin ver ganar a su equipo en el Sánchez-Pizjuán", continuó.

"Estamos con mucha ilusión, son partidos que quieres jugar, contra históricos -añadió sobre el encuentro contra los vascos-. Queremos competirles y ganarles, allí hicimos un buen partido también. Queremos estar presentes en todas las acciones y ése es el camino, que pase lo que pase que seamos nosotros en el juego y con el ejemplo presente de lo que ya hemos hecho contra equipos de esta entidad", añadió recordando de nuevo el triunfo en Anoeta.

Eso lo concatenó con su ideal de juego. "Estamos cerca de lo que es nuestra idea inicial. Tenemos mucho criterio con el balón, dominamos el juego, defendemos bien con varias porterías a cero, salimos bien a la contra... Es positivo ser algo imprevisible y dominar varias facetas. Somos capaces de adaptarnos a diferentes momentos del juego y eso es una virtud de los jugadores", continuó.

Una y otra vez salía a la palestra el Athletic y cómo plantearle el encuentro al equipo de Ernesto Valverde dejando my de fondo el derbi: "Toca centrarse en el Athletic y después, pase lo que pase, en el derbi. Cuando queden cuatro o cinco jornadas veremos dónde somos capaces de llegar. Somos ambiciosos y estamos unidos pero hay que centrarse en el presente. A partir de ahí iremos construyendo cosas para el último tramo de la liga que es donde va a jugarse todo".

Y también lamentó que Luis de la Fuente no convocara finalmente a Carmona después de incluirlo en la preconvocatoria de 50 jugadores: "La Liga para mí es la mejor de todas y hay muchos futbolistas con nivel. Me hacía ilusión la convocatoria de Carmona, está haciendo una temporada excepcional y va a seguir creciendo y mejorando, ojalá en la próxima tenga la oportunidad de ser convocado como cualquiera de todos estos jóvenes que tenemos en la plantilla", concluyó.