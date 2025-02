García Pimienta quiere ganarse "el derecho a pelear por cosas grandes"

Xavi García Pimienta espera que el Sevilla dé el paso adelante en el partido frente al Mallorca, lo alcance en la clasificación y se abra la puerta para luchar por los puestos altos de la clasificación. El técnico barcelonés habló tácitamente de esta cita como un partido bisagra para definir el tramo final de la temporada. "Entramos en el momento clave y debemos ser ambiciosos", vino a decir el técnico barcelonés.

Para entrar con buen bien en ese tramo clave final hay que ganar al Mallorca: "Tenemos un partido muy exigente contra el Mallorca, con el doble aliciente de ser capaces de ganar esta temporada dos partidos consecutivos, que de momento no hemos sido capaces; y de atrapar al Mallorca en la clasificación si lo conseguimos, tendríamos el goal average a favor. Es un reto y encima delante de nuestra afición, que hace ya bastante tiempo que no nos ve ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Va a haber un ambientazo increíble, nos van a apoyar y vamos a tener que devolverlo con compromiso y buen juego. Ojalá sea parecido al de Valladolid, en el que además fuimos eficaces. Nos gustaría mucho brindarles esta victoria".

Hora de definir el objetivo en la Liga

García Pimienta quiere aspirar a algo más que estar en mitad de la tabla tranquilamente... "Somos un club y un equipo que ambicionamos muchísimo. Estoy contento de momento con lo que se está consiguiendo, pero entramos en el momento clave, los últimos partidos. Quedan todavía 14 y debemos ser ambiciosos. La intención es ir a lo máximo y ganarnos el derecho a pelear por cosas grandes, pero dependerá de nosotros en estos partidos".

"Tenemos 31 puntos y estamos donde estamos. Si ganamos mañana, que será muy exigente, podremos ganar por primera vez dos partidos de forma consecutiva", insistió sobre esta posibilidad. "Tenemos ese aliciente de igualar al Mallorca en la clasificación y tener el goal average favorable. Debemos ir a eso, porque mirar más allá no nos ha beneficiado. El equipo está en una zona tranquila y no hemos ganado dos veces seguidas. Si damos ese pasito más, nunca se sabe lo que puede pasar".

Las opciones de Juanlu y Saúl

Juanlu relevó en Valladolid a Saúl de forma óptima y ahora queda la duda de si seguirá en el once el canterano o lo relevará el ilicitano. "Muy contento con el partido de Juanlu. Se lo merecía porque venía haciendo partidos muy buenos de interior. Siempre lo digo, nos da mucha energía y llegada al área. Siempre tiene ocasiones de gol y esa efectividad del otro día con dos goles y un balón al palo muestra ese potencial en esa posición también. Creo que son dos jugadores compatibles. Mañana veremos la alineación y los dos pueden jugar juntos. De memoria no lo diría, pero estoy convencido de que lo han hecho en algún momento. Que juegue uno u otro no quiere decir que el otro no pueda jugar".

El compromiso de Gudelj. "Le agradecemos el compromiso de la semana pasada. Estábamos justos de efectivos e hizo un esfuerzo por estar. También por el partidazo que hizo. Lo cuidamos durante toda la semana, prácticamente no entrenó y llegó justito al partido de Valladolid. El compromiso que mostró fue brutal y se vio en el juego. Esta semana también, porque tiene esas pequeñas molestias todavía. Ayer hizo el entrenamiento, hoy también espero. Ha mostrado su profesionalidad y su sentimiento sevillista y es un ejemplo para todos".

La oferta que rechazó Lukébakio. "Se ha hablado de muchas ofertas y eso habla del potencial de estos jugadores. Los hay que han tenido la opción de irse a otros clubes y han decidido quedarse porque creen en el proyecto y en el club, y que piensan que se están haciendo las cosas bien. Ahora falta hacer el último tramo de la Liga bien para luchar por cosas importantes".

La fe de Isaac en este proyecto. "Me encanta que diga eso. Lo importante aquí son los futbolistas y si ellos están a gusto y creen en el proyecto, vamos por el buen camino. Si hay jugadores que han tenido ofertas superiores económicamente a lo que están ganando aquí y deciden quedarse, es porque creen que van a ser mejores de aquí a final de temporada. Es de agradecer mucho que jugadores como en este caso Isaac, muy importante en estas dos últimas temporadas, esté cómodo con cómo se están haciendo las cosas. Hemos hablado mucho con él. Cuando no había marcado siempre he dicho que estaba contento con su trabajo y con lo que aporta. Los delanteros se valoran muchas veces solo por los goles. No es mi caso. Quedan 14 partidos, es muy importante y estoy seguro de que va a seguir marcando porque lo está haciendo muy bien".

El bajísimo límite salarial. "No me preocupa nada. Primero porque no depende de nosotros y ahí están los dirigentes y su trabajo. Para esta temporada ya no influye nada. Debemos seguir trabajando que yo creo que vamos por el camino bueno. Y de cara a la temporada que viene ya habrá tiempo de pensar en la planificación".