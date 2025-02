Lukébakio, sobre la oferta de Al-Nassr: “No pensé en irme del Sevilla ni un segundo”

Ni la desorbitada oferta del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha sido suficiente para convencer a Dodi Lukébakio de irse del Sevilla y de Sevilla antes de tiempo. Por lo menos, antes de que acabe esta temporada. La estrella nervionense, tras alcanzar la doble cifra goleadora la pasada jornada frente al Valladolid, ha hablado sobre su futuro en una entrevista para el Diario AS, tras revelarse en Diario de Sevilla la mareante propuesta que recibió durante el pasado mercado invernal para irse a Oriente Medio. Una propuesta irrechazable para la directiva del Sevilla, de 45 millones de euros, y también para el bruselense, de 8,5 millones por temporada. Sin embargo, Lukébakio, en el mejor momento de su carrera deportiva, ha apostado por terminar su temporada en el Sevilla y esperar a verano para dar un salto de verdad con varios colosos europeos al acecho.

La oferta de Arabia Saudí y su felicidad en Sevilla

Tras revelarse la propuesta del equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr, Dodi Lukébakio ha hablado sobre su situación en el Sevilla, asegurando su fiel compromiso que tiene con el club de Nervión: “Cuando haces las cosas bien, lo normal es que algunos clubes pregunten por ti, aunque la verdad es que no quiero hablar de ese tema. Eso es cosa de mis agentes. Siempre es bonito que grandes equipos se interesen en ti, pero no he pensado en irme del Sevilla un solo segundo”, respondió el internacional belga.

Por otro lado, Lukébakio explicó que uno de los principales motivos por el que no quiere irse de Sevilla es por la calidad de vida. El belga asegura que es el lugar donde mejor ha vivido a lo largo de su vida, pasando por ciudades como Berlín, Toulouse, Bruselas, Londres o Düsseldorf: “Porque me siento genial en este equipo y en esta ciudad. Es el mejor sitio donde he vivido. Y mi familia, igual. El clima, la comida, ¡la luz! Levantarte por la mañana y ver probablemente la mejor luz del sol del mundo. ¿Dónde hay una luz así? ¿Los Ángeles? ¿África? Sevilla es única, maravillosa”, comentó el extremo diestro.

La fe de Dodi Lukébakio y su objetivo en lo que queda de temporada

Por lo tanto, Lukébakio se queda en el Sevilla, por lo menos, hasta el próximo mes de junio de 2025. En éstos meses el jugador ha asegurado que debe seguir demostrando y aportando al equipo para que siga creciendo tanto en la clasificación como en sí en el club: “Falta mucho por hacer. Queda lo más importante. Tenemos un objetivo, y ése es quedar lo más alto posible en la tabla. ¿Clasificación europea? Pensar en cosas así sería una equivocación, porque todavía ni hemos ganado dos partidos seguidos. Centrémonos en el Mallorca, luego en el Rayo... Yo lo único en lo que pienso es en ayudar al Sevilla lo máximo que pueda. Y en mejorar como jugador”, explicó el futbolista belga.

Además de su rendimiento y futuro deportivo, Lukébakio trató diversos temas durante su entrevista, como el de su fe cristiana. El belga confesó que su único ídolo es “Dios” y que es quien más le ha ayudado a lo largo de su vida, recordándose así un capítulo que le ocurrió durante su etapa en Francia: “Vengo de una familia muy cristiana, es así, pero todo cambió para mí en 2016, cuando yo tenía 19 años. Había fichado como cedido por el Toulouse pero problemas con mi pasaporte (su familia no le inscribió en Bélgica hasta que cumplió 18) provocaron que estuviera seis meses sin poder jugar. ¡Seis meses! Lo pasé muy mal, le daba muchas vueltas a la cabeza y Dios me ayudó a mirar hacia adelante”, explicó el belga.