Perotti y su calvario en el Sevilla: “Mentalmente estaba destruido”

El Sevilla a finales de los años 2000’, tras convertirse en campeón de Europa en Eindhoven, Mónaco y Glasgow, comenzó a crecer como club tras funcionar el modelo de éxito de Monchi. La detección del talento joven y barato para venderlo caro. Esos años comenzaron a producirse con jugadores como Baptista, Ramos, Marchena y Reyes que permitieron al club de Nervión a expandir el radar de la dirección deportiva, en concreto, a sudamericana. Entre 2007 y 2008 el Sevilla firmó a varias jóvenes promesas argentinas que venían destacando tanto con la albiceleste como en su país, son los casos de Federico Fazio, Emiliano Armentos, Lautaro Acosta y, sobre todo, Diego Perotti.

El calvario de Diego Perotti en el Sevilla

Éste último, durante un tiempo, fue una de los grandes proyectos del club. Un extremo ágil, rápido, con desborde y gol que llamaba la atención a todos los equipos de LaLiga. Aunque Perotti llegó a estar casi 7 temporadas en el Sevilla, las lesiones, y la falta de continuidad sumado a algún problema extradeportivo, impidieron que el internacional argentino mostrase todo su potencial en el Sánchez-Pizjuán, principalmente por los problemas físicos que tuvo.

Ahora en una entrevista para El Clubo, Diego Perotti reconoce el calvario que sufrió en el Sevilla por culpa de las lesiones: “Mentalmente yo estaba destruido. Yo llevo muchos años y creo que lo único que yo no pude lograr a lo largo de mi carrera es conciliar el sueño y dormir bien. Soy una persona que lleva, prácticamente, desde que empezó a jugar en Primera sin dormir más de 4 o 5 horas por noche. Seguramente me debe haber influenciado en las lesiones, ya sea porque no recuperase bien o no. Pero mi cabeza iba a mil porque decía ‘Tengo que dormir tengo que dormir porque si no, no voy a descansar y si no descanso, me lesiono’. Yo estaba mentalmente muerto en terapia con psicólogos mental coach, yo probé de todo. Cambié de alimentación fui vegano, fui vegetariano, fui carnívoro… En ese momento las críticas, que las entiendo por un lado porque el hincha es hincha y quiere que el jugador que está en su plantilla juegue y que no se lesione pero el problema de las lesiones musculares, a veces que vienen relacionadas con no se cuidan. Ya sea porque sale por las noches o se lesiona porque toma alcohol y fuma… Yo no tomé una gota de alcohol hasta hace 3 años que ahora me tomo una cerveza cada tanto”, afirmó el argentino

La mentalidad y su adiós del Sevilla

Por otro lado, pese al calvario por el que tuvo que atravesar Diego Perotti por su lesiones, confesó que no se planteó retirarse como otros excomapeñeros: “Es mi mentalidad o mi forma de ser. En algunos casos es más negativa y en otros casos me hacía eso por ahí decirlo. Uno también le va dando también como la normalidad, es decir, bueno estoy jugando en el Sevilla ya jugué 100 partidos pero me tengo que retirar porque no me dan las lesiones. Pero jugar en Primera en el Sevilla, no es algo normal. Es como cuando volví a Boca y estaba en Boca es un equipo internacionalmente conocido. En Argentina es el más grande pero bueno, uno le daba esa normalidad porque ya habías debutado ya habías jugado. El problema de las lesiones musculares es que son traicioneras y no hay una prevención específica, yo siempre dije, yo hubiese preferido quizás, me puedo equivocar, hablo desde la ignorancia o desde una persona que tuvo siempre problemas musculares y nunca tuve problemas articulares. Yo nunca tuve que frenarme por una rodilla inflamada, por un tobillo yo nunca tuve un vendaje extra en el tobillo, un refuerzo yo de Fazio se enyesaba el pie para entrenar, para jugar y para prácticamente el día a día" aseguró.

Diego Perotti quiso agradecer a la afición del Sevilla su apoyo, pese a no salir de la mejor forma de Nervión: “Yo no me fui de la mejor manera del club, no solo por lo poco que jugaba, sino por lo que había pasado con la afición y todo. Pero para mí es algo completamente pasado y es un equipo de una ciudad a la que le tengo un cariño, una admiración, un agradecimiento. Yo creo que la palabra más importante es esa”, afirmó.