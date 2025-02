El Sevilla recibió ofertas por 100 millones en enero

El Sevilla no atraviesa su mejor momento deportivo ni mucho menos económico. El pasado martes LaLiga, que ya venía advirtiendo en las últimas ventanas de la crítica salud financiera de la entidad de Nervión, actualizó el Límite de Coste de Plantilla de los 42 equipos de la competición, siendo el club sevillista el peor de todo el fútbol profesional. Un baremo que refleja lo delicada que están las arcas, en estos momentos, en el Ramón Sánchez-Pizjuán pudiendo, a priori, sólo gastar 682.000 a partir del próximo mercado de verano. No obstante, en la planta noble de Nervión existe sosiego con esta situación, pues saben que tienen activos que pueden darle la vuelta a la situación económica en cualquier momento. Sin ir más lejos, este mercado invernal el Sevilla pudo ya haber generado plusvalías extraordinarias que hubiesen aliviado las cuentas y los números del club. En total, la dirección deportiva sevillista llegó a recibir durante esta última ventana de traspasos cuatro ofertas que, en total, sumaban 100 millones de euros en ventas. Aunque todas fueron rechazadas, por parte de los jugadores,

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo fue a por Lukébakio

Este mercado invernal Víctor Orta ha tenido muchos frentes abiertos para gestionar la salud deportiva y económica del Sevilla. Desde el apartado de fichajes, con Rubén Vargas y Akor Adams, hasta las cinco salidas producidas. No obstante, también recibió ofertas extraordinarias que pudieron haber generado grandes ingresos en las arcas del Ramón Sánchez-Pizjuan. Según ha podido saber Diario de Sevilla, la propuesta formal y escrita más elevada que recibió el Sevilla este mercado invernal no fue por Badé, sino por Dodi Lukébakio. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, equipo de la liga de Arabia Saudí, envió una oferta al Sevilla por valor de 45 millones de euros, lo que hubiese supuesto ser la segunda venta más grande de la historia del club. Y además, el belga hubiese recibido un salario de 8,5 millones netos por temporada. No obstante, el belga la rechazó. Como ocurrió con otras propuestas, no quiso oír nada al respecto sobre salir del Sevilla en enero y menos fuera de Europa.

Además de Badé, el Sevilla recibió ofertas por Juanlu y Carmona

Por todos es sabido que Loïc Badé estuvo muy cerca de salir del Sevilla este mercado invernal. El Aston Villa de Monchi y Unai Emery apostaron fuertemente por un central en este mercado invernal y el de San Fernando fue a por el galo, a quien ya firmó para el Sevilla. El club de Birmingham estuvo negociando durante varios días con la directiva blanquirroja, aunque sin éxito, principalmente, por la negativa del jugador francés. El Sevilla recibió una propuesta por valor de 30 millones del Aston Villa que en Nervión, como es lógico, veían con buenos ojos. No obstante, el galo cree firmemente que todavía tiene más cosas por hacer en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Además de Badé, el Sevilla también recibió otras dos grandes propuestas este mercado invernal que hubiesen generado plusvalías limpias. Es decir, al no haber invertido prácticamente nada en ellos, por ser canteranos, todo lo que hubiese entrado hubiera generado una gran cantidad de ingresos. Éstos son los casos de Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona. En el caso del de Montequinto fue el Galatasaray. El club turco, fuera de mercado, apretó por hacerse con sus servicios en forma de traspaso llegando a ofertar 10 millones de euros. Sin embargo, el nazareno no veía con buenos ojos salir del Sevilla y, menos aún, a Turquía en este momento de su carrera deportiva. Situación muy parecida a la de José Ángel Carmona. El del Viso del Alcor, según ha podido saber Diario de Sevilla, recibió una propuesta formal de 15 millones de euros del Zenit de San Petersburgo este mercado invernal. Una oferta que también el jugador desechó al no ver atractiva. Éstas cuatro ofertas, las de Lukébakio, Carmona, Juanlu y Badé, hubieran generado 100 millones de euros en ventas este mercado invernal. Ese dato es el que da cierta tranquilidad al Sevilla para el próximo verano. Aunque, como es lógico, el futuro es incierto.

Tanteos por Isaac Romero y Kike Salas

Además de estos cuatro jugadores el Sevilla también posee a otros dos por el que también hubo grandes tanteos este mercado invernal, los casos de Isaac Romero y Kike Salas. Tanto el de Lebrija como el de Morón de la Frontera son dos jugadores jóvenes con una gran proyección en el mercado de fichajes. Ambos se encuentran bien valorados y en el Sevilla saben perfectamente que en un futuro cercano recibirán grandes propuestas por ellos.