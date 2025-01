Lukébakio: “Los sevillistas, de momento, pueden estar tranquilos”

El Sevilla vuelve a tener una estrella en su equipo en esta temporada 2024-25. Tras una primera campaña condicionada por las lesiones y la mala situación del club, durante la primera vuelta se ha experimentado la Dodidependencia, aunque el propio protagonista, un héroe del fútbol con una personalidad poco habitual, lo niegue. Humilde, callado, simpático y agradable en el trato cercano, como si acabase de subir del juvenil, cuando se viste de corto se transforma. Es Dodi Lukébakio Ngandoli, (Bruselas, 24-09-1997).

El internacional belga se ha convertido esta temporada en el faro del Sevilla de García Pimienta. En 20 jornadas acumula ya 9 dianas como extremo diestro casi siempre, y es el quinto máximo realizador de LaLiga. Una campaña de irrupción con actuaciones estelares como la de Montilivi para firmar una remontada muy significativa. Sólo marca goles de highlights y firma filigranas de alto nivel cada partido. Su temporada está siendo tal, que los grandes clubes del continente comienzan a subrayar en las agendas de las direcciones deportivas su nombre. No obstante, Lukébakio, de momento, calma al sevillismo. Ahora mismo “no hay nada”.

Pregunta.¿Cómo está? Buen gol hizo el pasado sábado...

Respuesta.Gracias. Sí, pues muy bien. La atmósfera es diferente, te sientes más confiado. Podemos respirar en esta situación, es importante. Sí, es bueno, siempre es bueno ganar, por supuesto.

P.El pasado sábado lograron una gran victoria contra el Girona, ¿cree que puede ser un paso importante para el Sevilla de cara a la segunda vuelta?

R.Sí, por supuesto, creo que cada victoria es importante para el equipo porque nos da mucha confianza. Y creo también que cuando ves la primera parte de la temporada tuvimos algunos puntos que debimos conseguir. Espero que aprendamos de los errores de la primera parte de la temporada porque, en mi opinión, tenemos un buen equipo con un gran potencial. Así que sí, creo que nos ayudará, por supuesto.

P.El Sevilla ha ofrecido versiones muy contrapuestas en muy poco tiempo. Se ha visto un gran cambio entre el partido en Almería y el de Gerona, ¿qué ha pasado para cambiar tanto la actitud del equipo?

R.No es fácil explicar todo. Creo que cometimos un error en el segundo tiempo contra el Almería, no debió haber ocurrido con nuestra calidad. Pero hemos aprendido de ello. Tratamos de trabajar juntos, de hablar juntos, de observar qué no ha ido bien para mejorarlo. Pero hay partidos en los que no tenemos excusas. Tenemos que hacerlo mejor. Eso es todo. Tratamos de dar nuestra mejor versión en los últimos partidos para demostrar que lo de Almería fue un error. Ahora estoy muy contento y espero que sigamos así.

P.Con el último triunfo están a dos puntos del séptimo puesto, ¿ve usted al Sevilla capacitado para meterse en Europa esta temporada?

R.Por supuesto, creo en mi equipo. Como dije, tenemos un gran potencial. Pero no tenemos que ponernos presión, debemos ir paso a paso. Para nosotros es muy importante concentrarse en cada partido, dar nuestra mejor versión e intentar ganar. Y luego ya veremos qué sucede.

P.Está realizando una de las mejores temporadas de su carrera deportiva. Su mejor campaña fue en Düsseldorf, donde hizo 14 goles; de momento este año lleva 9. Está llevando el peso goleador del equipo aun no siendo delantero centro. ¿Cree que la plantilla no debería depender tanto de Lukébakio y que otros delanteros deberían hacer más goles?

R.Creo que no estoy consiguiendo por mí mismo todos los logros. Es verdad que estoy en una temporada muy buena. Pero creo que si marco es gracias a mis compañeros. Creo que somos un equipo. He logrado muchos goles, pero la temporada no está terminada. Otros jugadores van a marcar también. Lo único que puedo decir es que si anoto yo u otro jugador es lo mismo. Cada partido es diferente. Necesitamos confianza porque la primera parte de la temporada no fue fácil. Incluso si la hicimos mejor que el año pasado, tenemos que ser positivos. Yo creo en el potencial de mis compañeros y sé que van a marcar goles.

P.Entonces, ¿no siente que el Sevilla depende a veces demasiado de usted y su capacidad ofensiva?

R.No lo creo. Sólo intento ayudar a mi equipo e intento dar lo mejor de mí. Como dije, todos tenemos el mismo objetivo. Ganar partidos, intentar jugar buenos partidos y hacerlo lo mejor posible. Eso es todo.

P.¿Es consciente de la calidad que atesora, de lo bueno que es?

R.Sí. Quizás no al 100%, pero sí, diría que sí.

P.¿Y cree que su evolución en el último año y medio ha sido gracias a su mentalidad o a la confianza que le ha dado García Pimienta?

R.Creo que es un poco de todo. El año pasado, por ejemplo, la situación no fue fácil. Tuve tres entrenadores diferentes y estuve lesionado durante tres meses. Es difícil jugar bien o estar consistente en una temporada como aquella. Así que creo que este año es más fácil mostrar mi calidad porque la situación es diferente a la del año pasado. Tengo un entrenador que me da mucha confianza. Creo que ayuda mucho.

P.Quería preguntarle por el vestuario ahora que Jesús Navas se ha retirado, ¿cómo es el ambiente dentro sin un capitán tan significativo?

R.Ha tenido un gran impacto su marcha, por supuesto. Creo que Jesús... cuando ves su carrera, cuando ves a la persona, es 100% sevillista. Por supuesto, jugó un papel muy importante para nosotros. Fue un ejemplo para nosotros. Por supuesto, sentimos la diferencia. Es una persona top. Es simple, humilde, trabajador… todo. Pero sí, ahora su paso por el Sevilla ha terminado y creo que se merece descansar después de su gran y larga carrera. Ahora nosotros tenemos que seguir sus pasos. Intentar seguir sus pasos. Hacer lo mismo que él. Darlo todo por el club e intentar alcanzar nuestros objetivos.

P.¿Lo ha echado en falta estos 21 días?

R.Sí, pero lo hemos visto en los entrenamientos, vino también al partido del Valencia. Así que es bueno porque todavía estamos conectados. Así que diría que hasta ahora está bien.

P.Ha dicho García Pimienta en una entrevista que usted tiene la calidad para jugar en el Barcelona y en el Real Madrid, ¿qué piensa cuando escucha estos halagos?

R.Esa es su opinión. Nunca lo diría por mí mismo. Como dije, es bueno escucharlo, por supuesto. No voy a mentir. Pero también estoy muy agradecido por la confianza que me da. Me ayuda mucho. Puedes ver lo libre que estoy en el campo. Así que sí, es bueno escucharlo.

P.Hay muchos aficionados del Sevilla que están preocupados sobre lo que va a hacer Lukébakio este mes de enero, ¿pueden estar los aficionados del Sevilla tranquilos con que se queda? Ha surgido ese interés del Nápoles...

R.Por supuesto, al 100%. No voy a ir a ningún lugar, me siento muy bien aquí. La cosa es que en el fútbol todo puede pasar. Puedo decir que me quedo al 100% en el Sevilla, aunque nunca se sabe realmente. Hay oportunidades que son difíciles de decir que no al 100%. Pero ahora mismo puedo decirles que no hay nada. Pueden relajarse los sevillistas.

P.Cambiando de tema. Isaac Romero no puede jugar contra el Espanyol porque vio la quinta tarjeta amarilla contra el Girona, ¿se ve jugando de delantero centro con Vargas y Ejuke en el frente de ataque?

R.Sí. Soy un jugador que puedo jugar en todas las posiciones del frente. En Alemania he jugado muchos partidos como delantero centro. Pero por supuesto si juego en esa posición es para ayudar al equipo, porque no es mi mejor posición. Aun así, puedo hacerlo. Puedo jugar de delantero. Cuando el Sevilla lo necesite, normalmente puede ser una buena solución.

P.Otra noticia importante que se dio el pasado fin de semana fue la vuelta de Ejuke, ¿cómo es de importante para el equipo su regreso?

R.Lo conozco muy bien. Ya jugué con él en Alemania. Sé lo que puede hacer y de lo que está capacitado. Tiene mucha calidad. Es un jugador muy talentoso. Nos puede ayudar mucho con sus movimientos. Con sus regates. Creo que solo nos puede dar un plus.

P.Le pregunto también por su compatriota Stanis Idumbo, una de las grandes promesas del Sevilla, ¿hace un poco de hermano mayor con él?

R.Sí, soy como su hermano mayor, es verdad. Trato de enseñarle con el ejemplo para ayudarle. No es fácil el fútbol, hay muchas cosas que pueden suceder. Tienes que estar muy fuerte mentalmente en el fútbol. Trato de enseñarle cómo funciona todo. Pero después, por supuesto, es su carrera. Pero sí, soy su hermano mayor. Tiene un gran potencial. Espero que tenga más oportunidades y que pueda mostrarles a todos lo que puede hacer.

P.¿Hasta dónde cree que puede llegar Idumbo?

R.Creo que tiene todo para ser un gran jugador, honestamente. Si ves lo que nos aporta cuando entra en el campo esos 15 ó 20 minutos… no tengo ninguna duda. Es muy joven y necesita más experiencia. Es normal, es joven. Es su primer año profesional. Honestamente, tiene un gran potencial. Por eso en el fútbol debes ser humilde, calmado, paciente y trabajar duro. Y cuando el entrenador te da la oportunidad debes demostrarlo.