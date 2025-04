Valencia-Sevilla: Una cita determinante para García Pimienta

¿Se sentará Xavier García Pimienta en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán el Domingo de Resurrección? ¿O buscará José María del Nido Carrasco un mesías que resucite al equipo para la Pascua florida? Todo depende de lo que pase en este Viernes de Dolores. El entrenador barcelonés se la juega. No tanto por una simple derrota, por mucho que fuera la cuarta consecutiva, como por un resultado o una imagen fea. Si el Sevilla no reacciona en Mestalla la sentencia está dictada de antemano. Como la crónica de una muerte anunciada. Y la reacción debe significar que el equipo demuestre que, como dice el propio técnico, esté más vivo que nunca y no necesite ningún redentor que lo resucite. Dicho de otra forma, puede perder el Sevilla y que caiga su entrenador y puede perder y que no sea destituido.

La forma importa mucho en el ritual del fútbol como también tiene su peso en el ritual cofradiero. Sevilla se apresta a vivir su Semana Santa mirando al cielo -bueno, mirando el móvil y los partes digitales- y también mirando las novedosas líneas rojas que engalanan su centro histórico y García Pimienta puede estar viviendo su particular pasión sin saberse de veras qué piensa sobre su continuidad el comité de dirección del Sevilla. José María del Nido Carrasco realizó el jueves una tímida apología de la unión y el apoyo al cuerpo técnico. No tenía más remedio. Pero las formas que expuso no fueron las de una confianza a muerte, una fe a prueba de malos resultados, que ya van demasiados. Por eso importará la forma en que se muestre el Sevilla en Mestalla tanto como el resultado.

Onces probables. / Diseño / E.F.

La cita, por tanto, es determinante. Y para ella García Pimienta pierde a dos de sus titulares en el último partido, contra el Atlético de Madrid. Bueno, los pierde para el encuentro de Mestalla y para lo que venga por delante, dado que Rubén Vargas y Akor Adams sufrieron sendas lesiones musculares que prácticamente lo apartan ya de lo que queda de Liga. A cambio sí podrá contar con Pedrosa y con Sow, con ambos en la convocatoria que ofreció ayer.

Es traumática en particular la baja del extremo suizo puesto que era uno de los futbolistas más en forma en estos momentos, quizá el más decisivo en los últimos partidos de la zona ofensiva. No lo es tanto Akor Adams, que no ha demostrado nada en los tres ratos y el único partido que jugó entero, el del Domingo de Pasión, antes de lesionarse.

Al menos el delantero nigeriano servía para motivar a Isaac, que ya sabe que vuelve a ser el único delantero sano del que dispone su entrenador. Y eso puede ser nuevamente una losa para un futbolista que no termina de romper en la que debía ser la temporada de su confirmación.

Se encontrará el Sevilla en Mestalla además a un Valencia espoleado por su campanada en el Santiago Bernabéu. Atraviesa el equipo dirigido por Carlos Corberán el mejor momento de la temporada, incluso con Rafa Mir, un futbolista que cayó en desgracia en Nervión, aportando desde el banquillo como demostró con el pase del 1-2 en Madrid. Tal ha sido la escalada del Valencia y el atasco del Sevilla que si vencen los locales lo adelantarán en la tabla dejando que sean los nervionenses los que empiecen a mirar por el retrovisor con recelo por la amenaza de los equipos que huyen del descenso.

El entrenador sevillista dio un discurso en la previa que contrasta con el ambiente de tremenda crispación, inquietud e incertidumbre que reina en el Sevilla y en su entorno. “Máxima tranquilidad”, llegó a decir el técnico catalán... Como si no hubiese sido testigo del lío monumental que se formó en Nervión el Domingo de Pasión, incluida la execrable y lamentable agresión a uno de los altos ejecutivos del club. Se refería el técnico a su relación con Del Nido Carrasco y Víctor Orta, que son los que tomarán la decisión sobre su continuidad según lo que pase esta noche en Mestalla. Es Viernes de Dolores y el Sevilla está inmerso en una penitencia crónica que puede llevarse por delante al eslabón más débil. La suerte del entrenador pende de un hilo. A ver si el Sevilla, el equipo, está tan vivo como dice su técnico y es capaz de, con buen juego y la ansiada efectividad, sostener el frágil hilo vital.