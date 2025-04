García Pimienta: "El vestuario está muy fuerte y convencido de hacer un final de temporada muy bueno"

Xavir García Pimienta está en un brete. Delante de él está el abismo y tiene que saltarlo con fútbol y victorias. Otra derrota, según como se produzca, podría precipitar los acontecimientos y precipitarlo a él al abismo. Pero él no nota ese vértigo según dijo: "Yo estoy perfectamente. Muy mentalizado de dónde estoy y con muchas ganas. El año pasado sí que hubo muy mala racha al final con Las Palmas pero se cumplió el objetivo. Llevamos tres derrotas consecutivas y tenemos muchas ganas de revertirlo y estoy convencidísimo de que vamos a tener un final de temporada muy bueno".

El entrenador del Sevilla insistió en que siente la confianza de la directiva. "Tanto con Víctor como con el presidente mantengo la misma relación que desde que llegué. El presi me llama todas las tardes para ver cómo ha ido el entrenamiento y no hay nada distinto. La normalidad es máxima y no noto nada extraño".

Y fue preguntado directamente por la posibilidad de ser destituido y si hay catástrofe en Mestalla. "Me centro en lo que puede controlar y eso es el partido del Valencia. Y mentalizado única y exclusivamente en el partido de mañana, que es lo que puedo controlar. Sabiendo que llevamos tres partidos con tres derrotas y que hay que revertir la situación".

También fue cuestionado por si echa de menos más apoyo público o de declaraciones de Víctor Orta o José María del Nido Carrasco: "No necesito el apoyo público porque tengo el contacto diario con ellos. La relación traspasa lo personal cuando hablas tanto. Sé que esto es fútbol y que me dejan trabajar para hacer lo que yo considero con mi cuerpo técnico y no necesito ningún reconocimiento por fuera".

La convicción del vestuario

Insistió en que ve al vestuario "convencido". "Tenemos reuniones de vídeos y demás y veo al vestuario muy fuerte y muy unido, muy mentalizado para estos ocho partidos y en especial para este primero de Valencia. Y convencido de que vamos a tener un final de temporada muy bueno". Eso sí, pidió un esfuerzo más. "Tenemos que dar todos un pasito más, ser convincentes en lo que estamos haciendo bien y mejorar lo que estamos haciendo mal. Nos está penalizando un puntito de concentración. El equipo está no vivo, lo siguiente y lo va a demostrar de aquí al final de temporada".

"Sé en el equipo y el club que estoy y la exigencia de donde estoy", matizó el técnico. "Queremos ganar y es lógico que cuando hay tres derrotas consecutivas pueden surgir dudas. Pero las dudas están fuera. Dentro del vestuario y de la primera plantilla no existe ninguna duda. La plantilla está más viva que nunca y los jugadores creen muchísimo en este equipo y en ellos mismos. Están convencidos de que quedan ocho partidos empezando por el de Valencia, que va a ser muy difícil porque están en un buen momento y tienen la necesidad de sumar puntos para salir de la parte baja de la clasificación".

El equipo está preparado para Mestalla

García Pimienta quiso centrarse en lo deportivo y en el partido en Valencia: "El equipo está más que preparado para ir a Mestalla a conseguir los tres puntos. Somos conscientes de la dificultad pero la intención y las ganas que tenemos es de revertir la situación después de tres derrotas consecutivas. Y todo pasa por hacer un partido perfecto en Mestalla para conseguir los tres puntos.

Y pasó a analizar lo bien que ve al equipo salvo en "errores puntuales" y lo apretados que han sido los últimos resultados negativos: "Normalmente hacemos muchas cosas bien pero no nos basta con eso porque tenemos falta de efectividad, errores en defensa... Esto es exigencia máxima. Somos un muy buen equipo pero si no estás al cien por cien el rival tiene las mismas opciones que tú. No hay que dejar de lado que hemos estado vivos en todos los partidos y los hemos disputado. El otro día le hicimos una primera parte al Atlético de Madrid muy completa en la que un error muy puntual nos condena a un penalti, tenemos opciones también en la segunda parte y creo que las ganas de ganar el partido hace que en una contra con un jugador menos porque Djibril Sow salía justo de ser atendido y nos marcan ese gol. Eran esas ganas de ganar. No me sentí sometido por el Atlético de Madrid en ningún momento Pero tienes que estar a la altura... El gol en el descuento del Atlético, el de la primera parte del Betis o el gol de una falta del Athletic en el minuto 85... Pero el equipo ha estado siempre dentro de todos los partidos".

El déficit de los cambios

Y también fue preguntado por la influencia negativa de los cambios... "Todos tienen cosas que aportar. Hay quien sale de inicio y quien sale de suplente. Los partidos se resuelven muchas veces con la gente del banquillo. Yo veo a todos mentalizados y a veces no es fácil salir desde el banquillo porque el partido está en marcha o te faltan los minutos para rendir. Pero en el equipo están todos mentalizados para ayudar".

Por último fue cuestionado sobre las protestas de la afición y el hecho de que no vayan dirigidas las críticas hacia el entrenador: "La afición para mí es espectacular. Y tiene que mostrar si está o no está contenta. Y a la que le damos un poquito nos lleva en volandas. De hecho en el partido con el Atlético de Madrid estuvo todo el tiempo metida en el partido. Desgraciadamente llevamos sin ganar desde que se despidió aquí Jesús Navas y vienen casi 40.000 espectadores todos los partidos. Y lo que queremos todos es darles triunfos que es lo que quiere la afición".