Lukébakio el Nápoles y un guante por recoger

“Sería muy importante para nosotros que Dodi siguiera con nosotros hasta el final de temporada”. La frase, dejada caer por Xavi García Pimienta sobre el gran momento del futbolista belga y los cantos de sirena que empieza a escuchar de otros grandes equipos europeos, es casi una llamada de auxilio. Cuando el río suena aguas lleva, que dice el refranero.

Desde la prensa de Bélgica se habla ya de un firme interés del Nápoles, actual líder de la Serie A, por el belga. Los nueve goles que lleva en 20 partidos de Liga -podrían haber sido 10 de haber lanzado el penalti que le detuvo Gazzaniga a Isaac en Gerona- no pasan desapercibidos. Tampoco su momento de forma ni su clase dentro de su irregularidad. Y el Sevilla, por su situación financiera, no está en una disposición de fuerza para retener a su futbolista estrella. Que siga en el Sevilla dependerá de que la oferta sea mínimamente considerable y de la voluntad del jugador.

En este contexto, García Pimienta le lanzó un guante a Lukébakio durante la entrevista que concedió a Radio Sevilla este lunes. El técnico catalán se deshizo en elogios hacia el extremo belga, principal referente ofensivo de su equipo y no sólo como máximo goleador. Sabedor de que es asimismo su máximo valor de mercado junto a Badé, el barcelonés valoró así el momento y la valía de Lukébakio.

Nivel de Real Madrid o Barcelona

¿Cree que llamará algún gran equipo a la puerta por su jugador referente? “Estoy completamente convencido de que Lukébakio podría jugar perfectamente en el Real Madrid o en el Barcelona. Naturalmente sería suplente de esos grandes jugadores. Pero es uno de los mejores jugadores en esa posición en Primera División en España y lo está demostrando”, dijo García Pimienta.

Para el entrenador sevillista su importancia es trascendental por goles, por juego, por ser la referencia que vigilan los rivales facilitando el desahogo para otras posiciones. “Está tirando del carro a nivel de juego, en situaciones de uno contra uno, pero también a nivel goleador. Hemos ganado muchos partidos con sus goles. Tiene ese nivel, ya es un jugador consolidado y tiene que seguir demostrando ese nivel”. Y con la consolidación en esta segunda temporada llegan las tentativas de clubes más poderosos económica y deportivamente, como es el caso del Nápoles de Antonio Conte en estos momentos. De ahí que soltara esa llamada de auxilio.

“Jugadores como Lukébakio son los más buscados. Encima lleva 9 goles jugando de extremo y no de delantero centro, que estás más cerca de la portería. Para nosotros Lukébakio es un jugador no importante, importantísimo. Porque marca diferencias, porque condiciona a los equipos rivales... Yo voy a hacer todo lo posible para que no se vaya”, dijo al respecto.

La felicidad de Dodi y la baja de Isaac

Para ello cuenta con su voluntad. “El chico está muy contento, me consta. Yo hablo con él prácticamente a diario. Luego hay cosas en el mercado que muchas veces no se puede controlar. Pero para nosotros sería muy importante que Dodi se quedase hasta el final de temporada”, añadió. Entre las “cosas en el mercado” que no se controlan está la realidad económica del Sevilla. Y de eso también es muy consciente García Pimienta, quien además frente al Espanyol no tendrá al único delantero centro con el que cuenta en la actual plantilla.

La baja de Isaac por acumulación de amonestaciones vuelve el foco asimismo hacia Lukébakio. Ya con Ejuke recuperado, aunque aún parece que necesita otra minipretemporada para coger el ritmo competitivo que perdió durante sus tres meses fuera por la lesión muscular que sufrió en Montjuïc, a García Pimienta se le abre el abanico de posibilidades en el frente del ataque con Rubén Vargas ya entrando de titular incluso. Para el sábado no habrá ningún fichaje para la delantera. “Vamos a jugar con delanteros. Eso es seguro”. Y Lukébakio puede ser el elegido para el rol de 9. Ya se verá si lo del Nápoles va en serio. Ahí ya poco tiene que decir García Pimienta.