García Pimienta: “Iheanacho no tiene sobrepeso, somos estrictos”

Después del triunfo del Sevilla en Girona, en Nervión se han apaciguado relativamente las aguas revueltas gracias a la brillantez de Dodi Lukébakio. La victoria de los pupilos Xavi García Pimienta en Montilivi ha conseguido eclipsar, aunque sea parcialmente, el fracaso de Copa del Rey ante el Almería y también el traspiés en el Sánchez-Pizjuán frente al Valencia que pusieron a muchos jugadores de la plantilla, e incluso al entrenador, en la diana de la afición. Pero tras los tres puntos de este fin de semana, debido a la equidad de la Primera División, el Sevilla se ha colocado undécimo, pero sólo a dos puntos de la séptima plaza que, casi siempre, da acceso a Europa. Sin embargo, como hizo tras el triunfo en Cornellà, García Pimienta ha bajado al suelo la euforia de la afición del Sevilla: “Hay que ser realistas”, aseguró el catalán este lunes.

Esta tarde el entrenador del Sevilla, García Pimienta, ha atendido a Libre y Directo en Radio Sevilla para analizar toda la actualidad del conjunto hispalense tras el triunfo en LaLiga. El técnico catalán, sin mojarse en exceso, ha hablado sobre las distintas cuestiones que conciernen al club blanquirrojo como el rendimiento de Dodi Lukébakio, la situación de Kelechi Iheanacho o la posible titularidad de Kike Salas el próximo sábado tras ser detenido por la Policía.

Iheanacho y su estado de forma

De Gerona, uno de los principales inconvenientes que trajo el Sevilla es la quinta amarilla de Isaac Romero. El delantero de Lebrija no estará disponible ante el Espanyol el próximo fin de semana y, mientras de cuece a fuego lento la posible salida de Iheanacho y salta el nombre de Alerrandro a la palestra, García Pimienta analiza la situación del nigeriano. El catalán ha asegurado que hasta antes de la lesión no estaba con sobrepeso: “No tiene, somos estrictos con eso. Tras la lesión no sé, pero hasta antes de Navidad estaba en su peso. Esta semana es la primera que quizá pueda entrenar con el grupo. Iheanacho es de la plantilla y si tiene que jugar, jugará”, comentó.

Además, García Pimienta también habló sobre una posible salida del nigeriano este mercado de invierno: “Si mejora lo que tenemos, no hay problemas. No sé por qué razón hay jugadores que congenian más con un club o un entorno que otros. No sé si Kelechi va a seguir hasta el final de campaña. Han llegado ofertas por él, está consolidado en Inglaterra y seguro que quiere jugar más. Entiendo que quiera salir. Pero si considero que debe participar, participará. Por lo que sea Iheanacho no ha rendido aquí al nivel que todos esperamos, incluido él. Con su currículum hay cosas que no se explican. Viéndolo entrenar dices, ‘este chico tiene calidad de sobra”, comentó.

Mientras Iheanacho sigue gestionando su futuro a pocos días del cierre del mercado de fichajes, el Sevilla y Víctor Orta siguen manejando una alternativa. La principal opción que baraja el club hispalense es Alerrandro, delantero del Red Bull Bragantino. García Pimienta ha asegurado que no lo conocía hasta que su nombre salió en la prensa: “No le conocía hasta que vi las noticias. Pertenece a otro club, las cosas no son tan fáciles. No tengo la información necesaria si está disponible para el Sevilla o no”, afirmó el catalán.

El Sevilla, García Pimienta y el sueño de engancharse a Europa

El entrenador del Sevilla, entre otros tema, también habló sobre los objetivos de la temporada tras el triunfo en Girona: “Hay que ser realistas. No tenemos nada que ver con plantillas y presupuestos anteriores. En la jornada 33 y 34 hablaremos de los objetivos reales. Debemos ir partido a partido. Esto cambia mucho de una semana para otra. Queremos quedar lo más arriba posible. Estamos en un momento complicado del club. Hay que consolidar este proyecto con calma y paciencia, sin ser demasiado optimistas. Sé de lo que son capaces los jugadores, se reponen cuando las cosas vienen mal dadas”, comentó

Kike Salas y su renovación hasta 2027

Por último, García Pimienta aseguró que Kike Salas está listo para enfrentarse al Espanyol y que en Girona “rindió” tras lo ocurrido la semana pasada. Por otro lado, aseguró que está contento con la confianza del Sevilla y la directiva y que si lo echan no será un problema económico para la entidad: “Si el Sevilla decide prescindir de mí, soy de los más baratos de Primera, eso no va a ser un problema. Cuando se hace pública la renovación llevábamos varios días ya hablando eso, con la única intención de dar estabilidad al club. Supongo que soy un perfil de entrenador en el que creen. Agradezco mucho esa confianza. Me gustaría estar aquí el tiempo suficiente para plasmar mi idea”, comentó.