Iheanacho, en la rampa de salida: Al-Ahly y la MLS entran en la puja

Si nada raro ocurre, Kelechi Iheanacho vive sus últimos días, e incluso horas, como jugador del Sevilla. El delantero nigeriano se ha convertido en una de las salidas prioritarias para la dirección deportiva en el presente mercado de fichajes invernal. Seis meses que han sido para el olvido, tanto del africano como por parte del club y de la afición. Un ariete que llegó para relevar a todo un Youssef En-Nesyri y que ha acabado en el ostracismo de la plantilla del Sevilla, incluso por detrás de atacantes del filial. Un rendimiento por lejos de lo esperado para un jugador que tenía ofertas en verano para jugar Champions League (Stuttgart) y que ha acabado en Nervión como otro fichaje frustrado.

Iheanacho, con ofertas encima de la mesa

Es por eso que Víctor Orta y la dirección deportiva, después de buscarle ya un sustituto (Juninho Vieira), tratan de darle salida a Iheanacho este mes de enero. El objetivo del Sevilla no es otro que el de evitar más ‘casos Januzaj’, por lo que su salida se ha convertido en prioritaria en los últimos días. Ya Xavi García Pimienta confirmó en la última rueda de prensa, antes de medirse al Almería, que el jugador tiene ofertas firmes para abandonar el club: “Sí que sabemos que tiene ofertas de otros clubes, no sé si realmente o interés por lo menos, no sé si esto se acabará sucediendo o no, pero sí que es cierto que no puede viajar por unas pequeñas molestias”, aseguró el técnico catalán.

Relacionado El Sevilla busca solución al problema de Iheanacho

Los posibles destinos exóticos de Iheanacho

Y son varios ya los clubes los que han sido vinculados en las últimas con Kelechi Iheanacho. Desde la prensa británica, en los últimos días, han colocado al Watford inglés, club que milita actualmente en la Championship, en su radar. Pero no es el único. Según Daily Record, el delantero del Sevilla tiene varias ofertas exóticas sobre la mesa. Además de Inglaterra, también tiene intereses en Grecia, Turquía, Estados Unidos y Egipto. Respecto a este último país ha sido con el Al-Ahly, el equipo más laureado de toda África que disputará el próximo Mundial de Clubes de la FIFA en 2025.

De momento, al margen por cuestiones físicas

Según apunta la misma fuente, el Sevilla estaría interesado en, al menos, dejarle salir cedido con una opción de compra, pudiendo de esta forma liberar parte de la masa salarial de Kelechi Iheanacho. Si bien es cierto que el salario del nigeriano es bastante menor respecto a los de la época de Monchi, también ha sido de los más importante del último mercado de verano al llegar libre y del fútbol inglés. Por el momento, Iheanacho continúa con esas ‘molestias’ físicas que le impiden ejercitarse con normalidad y le han privado de estar en la convocatoria ante el Almería. Pero no sería raro que su salida se produzca a lo largo de esta semana.