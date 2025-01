El Sevilla fija el listón por Montiel

El Sevilla ha empezado con fuerza el mercado de fichajes invernal. A pesar de la crítica situación económica que atraviesan en Nervión, el club hispalense necesita moverse con urgencia en este mes de enero para brindarle de nuevas y mejores herramientas a García Pimienta para intentar darle la vuelta a la situación deportiva. Así como de darle salida a jugadores con los que ya no cuenta o todavía puede recuperar una parte de su inversión. De este último caso el ejemplo más claro es el del lateral diestro argentino Gonzalo Montiel.

Montiel, una salida clara del Sevilla

García Pimienta ha demostrado durante toda la primera vuelta que no cuenta con Montiel como titular, siendo éste suplente de José Ángel Carmona durante todo lo que ha transcurrido de temporada. Ya en verano, después de su frustrada cesión a la Premier con el Nottingham Forest, el Sevilla quiso deshacerse del campeón del mundo para intentar recuperar una parte de la inversión. Fue el PSV el club que más cerca estuvo de firmarlo, pero su causa abierta por la presunta agresión sexual, de la cual ha quedado ya sobreseído, truncó de fichaje a la liga neerlandesa.

Con el 'sí' de Gallardo

Ahora todo apunta a que Gonzalo Montiel volverá al equipo que le vio crecer, River Plate. El jugador del Sevilla, como informan desde Argentina, ya le ha dado el ‘sí’ a Marcelo Gallardo y, desde hace unos días, han comenzado a producirse las primera negociaciones entre clubes. El club de Buenos Aires ya firmó en agosto a Marcos Acuña en una negociación que trajo polémica, al salir a coste cero con variables que podrían llegar a los dos millones de euros. Por lo que desde Argentina tratan de negociar a la baja Montiel.

La primera oferta de River Plate, rechazada

Pero esta vez la situación es distinta, principalmente, porque Montiel no termina contrato. El Sevilla no tiene pensado ‘regalar’ al lateral diestro argentino. La primera propuesta de River Plate ha sido rechazada en Nervión. Según informó Olé, la primera cuantía económica que ha ofertado el club de Buenos Aires es de 3 millones de euros. Cantidad que ha rechazado Víctor Orta, director deportivo sevillista. Como informa la misma fuente, el Sevilla sólo dejaría salir a Montiel a partir de los 5 millones de euros. Por lo que, todavía, no hay acuerdo entre las partes.

Un bien común

Todavía queda mucho mercado de fichajes por delante, prácticamente un mes, y las partes están condenadas a entenderse. River Plate busca reforzar su plantel con más ‘estrellas’ de cara al Mundial de la FIFA de 2025, el Sevilla necesita vender por la máxima cantidad posible para ir reduciendo su deuda con LaLiga y acercarse los parámetros del límite salarial y Gonzalo Montiel relanzar su carrera. El internacional por la albiceleste, hasta hace unos meses, tenía claro que no quería poner tan pronto fin al sueño europeo, pues todavía cree que tiene mucho por aportar. Pero el regreso a un River Plate cada vez más competitivo, y de la mano de Gallardo, ha atraído al defensor sevillista. La incógnita de los aficionados sevillistas será si esta firmeza en la operación por Montiel por parte de Víctor Orta y la directiva sevillista se mantendrá o acabará cediendo, una vez más, a lo que quiera el club comprador.