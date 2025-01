Dragutinović explota contra la directiva: “Abandonad el club lo antes posible”

La tensión y la crispación en el Sevilla no hace más que aumentar. Con el último fracaso de la plantilla blanquirroja en la Copa del Rey, la afición hispalense ha vuelto a poner en la diana, una vez más, al criticado consejo de administración por la mala gestión deportiva e institucional de las últimas tres temporadas y por un proyecto de “regeneración” que no convence a nadie en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El tropiezo del equipo de Xavi García Pimienta en el torneo copero no ha hecho más que enmarañar aún más el entorno que ya de por sí estaba crispado por todos los frentes de actualidad del club. Uno de ellos la oposición y la inminente Junta General de Accionistas del día 10 de enero.

Las críticas al actual consejo de administración

La dura eliminación de Copa del Rey alimenta aún más el mensaje de José María del Nido Benavente, máximo accionista de la entidad, que pretenderá, una vez más, cesar al actual consejo de administración y regresar a la presidencia, siempre y cuando le dejen votar el próximo viernes. Desde su equipo de trabajo, o entorno, siguen señalando a Del Nido Carrasco, Víctor Orta y José Castro, como los principales responsables y culpables del bajón deportivo del Sevilla. El último en pronunciarse ha sido el exjugador del Sevilla y hombre de confianza de Del Nido Benavente, Ivica Dragutinović.

El exinternacional por Serbia es una de las personas que entraría a la estructura del Sevilla, tal y como anunció José María del Nido Benavente, si regresa a la entidad. En los últimos dos años se ha dejado ver en distintas ocasiones en algunos actos de peñas sevillistas, junto al máximo accionista, como parte de su grupo cercano, como hijo Miguel Ángel del Nido o Enrique de la Cerda Cisneros, el único miembro del consejo de administración del Sevilla que apoya al expresidente.

El enfado de Drago tras la derrota del Sevilla

Tras la eliminación en Copa del Rey del Sevilla, Dragutinović cargó duramente contra el consejo de administración a través de su cuenta de Instagram: “¡Queremos que abandonéis el club lo antes posible ‘señores’, por el bien del club y de nuestra afición!”, señaló el exjugador balcánico. Un mensaje que iba acompañado de las imágenes del consejo del Sevilla, encabezado por José María del Nido Carrasco y José Castro junto a la frase “Fuera del Sevilla, sinvergüenzas”. Un post que ha circulado por las redes sociales durante los dos últimos años.

Por último,Dragutinović cerró su publicación con otro mensaje: “Tienes que respetar al club y a la afición más grande del mundo”, señaló. Es la antesala del nuevo foco de la actualidad del Sevilla para los próximos días: el nuevo capítulo de la batalla padre e hijo entre Del Nido Benavente y Carrasco.