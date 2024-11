Dragutinović: “La actual directiva no tiene nivel para dirigir al Sevilla”

Algarve, Portugal/Finales de agosto de 2005. El Sevilla sufrió un terremoto en su plantilla. Sergio Ramos, perla de la cantera del Sevilla y uno de los jugadores más importantes de los hombres de Joaquín Caparrós, se marchaba de Nervión al Real Madrid por una importante cuantía económica a pocas horas del cierre del mercado de fichajes. El traspaso del camero al Bernabéu, con muchas aristas, dejó un vacío muy grande que, para sorpresa de muchos en aquel entonces, no tardó en reponerse. Monchi, al mando de la dirección deportiva, buscó un sustituto desconocido para la liga española y para formar parte de aquel equipo de Juande Ramos que se acabó coronando en Eindhoven y dejando un legado imborrable en Nervión. Un central, y lateral izquierdo, serbio del Standard Lieja que dejó su huella para siempre en el Sánchez-Pizjuán. Es el caso de Ivica Dragutinović (Prijepolje, Serbia, 13 de noviembre de 1975).

Siete temporadas estuvo ‘El Comandante Drago’, como se le conoce, en el Sevilla para acabar colgando las botas en 2011 en la que se convirtió su casa. Dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y dos Copas del Rey fue el palmarés brillante que acabó dejando en el Sánchez-Pizjuán. Instalado en la capital de Andalucía como un sevillano más desde entonces, ahora apoya a José María del Nido Benavente, quien fue su presidente durante su época de jugador, en su lucha para volver a dirigir al Sevilla. Dragutinović se ha convertido en uno de los hombres de confianza del máximo accionista. Este fin de semana ha estado en el Encuentro de Federación de Peñas, junto al expresidente, en el que ha valorado la actual situación institucional y deportiva del club.

Pregunta.Buenas tardes, Ivica. ¿Cómo está? Imagino que es para usted especial regresar a este tipo de eventos y reencontrarse con el sevillismo

Respuesta.Para mí es un placer estar con mi presidente y para visitar a las peñas sevillistas. Siempre agradezco mucho a la gente porque, de verdad, tengo un recuerdo muy bueno con todo el sevillismo. Estoy muy orgulloso y creo que es el único club que tiene esto, estas peñas y amor por el Sevilla como nosotros.

P.Usted se ha vinculado a la línea de José María del Nido Benavente. De hecho, viene con él. ¿Cuál es el plan que tenéis como parte de su grupo de trabajo?

R.Yo no quiero hablar de un plan. Apoyo a mi amigo, sobre todo, al presidente José María del Nido (Benavente). Ya nos conocemos de hace veinte años, somos íntimos amigos. Siempre le estoy agradecido, porque es mi mito para estar aquí en el día de hoy. Sólo decir una cosa muy importante, creo que el Sevilla a día de hoy sólo tiene una solución y es que vuelva José María a liderar este club porque si no, no sé a dónde vamos a llegar.

Ivica Dragutinovic, en un encuentro contra el Getafe junto a Kanouté. / ARS

P.Usted ha jugado muchos años en Champions League y ha ganado títulos europeos importantes. ¿Le da impotencia o dolor ver esta situación?

R.Sobre todo me da mucha pena, de verdad. Tengo dolor de ver al Sevilla como está hoy. Con toda esa deuda que tenemos y todos los problemas. Todos los sevillistas necesitamos buscar una solución. Y creo que es el momento, ahora dentro de un mes y medio, para decidir el futuro del Sevilla. Porque esto funciona. Ya lo hemos visto muchas veces. Hace ya tres años que estamos en esta situación y no quiero decir una palabra que me duele mucho. Da mucha pena ver al Sevilla a día de hoy. ¿A donde vamos a llegar con estos dirigentes? Tampoco soy un hombre muy de este mundo. Pero esta gente no tiene un nivel para liderar al Sevilla. Hay que decir las cosas como son. El Sevilla necesita un presidente como José María del Nido (Benavente). Un líder de verdad para sacarnos de todo esto de donde hemos metido al Sevilla. Ya hemos ganado siete títulos de Europa League. Yo tuve la suerte de ganar dos, otras dos Copas del Rey y dos Supercopas, una de España y otra de Europa. Conozco muy bien a José María del Nido. Sé lo que él tiene para poder devolver al Sevilla donde se merece. El club debe estar, como mínimo, en Europa League. El sevillismo necesita despertarse de una vez y hablar claro del problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Necesitamos un líder como José María del Nido.

Ivica Dragutinovic, durante su entrevista a Diario de Sevilla. / Mario Míjenz

P.¿Crees que la salida de figuras como Monchi del club ha afectado para llegar a esta situación?

R.Si cambiamos debe ser para mejorar el Sevilla. Necesitamos tener una cosa clara. En este proyecto, que uno dice que lleva sólo ocho meses… ¿Qué hacía hace ya cinco años como vicepresidente? Antes teníamos al presidente Pepe Castro y todos han llevado al Sevilla a donde estamos hoy. No hay ni una excusa, nada de ocho meses, ni de dos meses, ni de dos años. Cada año es igual. Que si hay que hacer un nuevo proyecto y que hay que esperar unos años… Y luego, cada domingo, cuando perdemos un partido, la gente del club sale y dice que hay que pelear la semana que viene y que se va a remontar. ¿Dónde está esta solución? Necesitamos poner profesionales en ese lugar. Quiero que el sevillismo despierte y apoye a José María del Nido Benavente, son los hombres que necesitamos para el Sevilla.

P.Por último, la situación deportiva del equipo. ¿Cómo ve la plantilla de García Pimienta?

R.Ustedes saben mejor que yo. El Sevilla necesita, por lo menos, tres o cuatro refuerzos en enero. Pero la situación económica no lo permite. No sé cómo se va a dar la vuelta a la situación. La plantilla del Sevilla, a día de hoy, no tiene nivel para entrar en el fútbol europeo. Pero eso ya lo vamos aguantando tres años. Siempre dicen lo mismo. No veo tan claro que el Sevilla tenga nivel para llegar hasta la competición europea. Sinceramente, no lo veo.