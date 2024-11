Del Nido Benavente: “En la próxima Junta General no habrá argumentos para que no pueda votar”

Algarve/José María del Nido Benavente continúa recuperando el calor de la afición del Sevilla. El expresidente de la entidad ha estado presente esta mañana en el Algarve, Portugal, donde se está produciendo este fin de semana el Encuentro de la Federación de Peñas Sevillistas ‘San Fernando’. Un acto anual de convivencia entre la afición nervionense en el que solía haber representación directiva rojiblanca. Sin embargo, tras el reciente enfriamiento de relaciones entre la federación y el consejo de administración, ruptura según los peñistas, ha estado presente el expresidente del Sevilla, José María del Nido Benavente.

El evento de Peñas sin la presencia del Del Nido Carrasco

Junto al exjugador, y portugués, Beto, ha atendido a los aficionados y peñistas del Sevilla en un acto en el que ha juntado a más de 600 personas a lo largo del fin de semana. Tras el acto, Del Nido Benavente atendió a los medios de comunicación desplazados para valorar la situación del club y la inminente Junta General de Accionistas: “Muy contento, representadas más de 150 peñas, con cerca de 650 personas que han asistido. El ambiente, lo habéis podido comprobar ustedes, es de inquietud. Pero al mismo tiempo un ambiente de ilusión y de ganas de que la sociedad vuelva a ser lo que era. Que nos ha costado llegar a donde hemos llegado en los últimos cinco años debido a la gestión del tándem del Nido Carrasco-Castro Carmona”, aseguró el expresidente.

Asimismo, señaló a la directiva, encabezada por su hijo, José María del Nido Carrasco, y al actual vicepresidente, José Castro Carmona, se la ruptura con las peñas: “Yo creo que no hay ningún sevillista que esté contento con esto. Los dirigentes de un club de fútbol tienen que estar cerca de su afición. Conocen la idea que el aficionado tiene de la marcha de la sociedad y si hay que aguantar en un momento todas las críticas, se aguantan y no pasa absolutamente nada. El alejarse de las peñas es alejarse de la afición”, apuntó José María del Nido Benavente.

Próxima Junta General y la posibilidad de voto

Sobre la futura Junta General de Accionistas, José María del Nido Benavente aseguró que, tras la desagrupación de acciones que vence este 2024, la actual directiva no tendrá “argumentos” de no dejarle votar el cese del Consejo de Administración: “Yo les puedo decir que este lunes he requerido nuevamente al Consejo de Administración para la celebración de una nueva Junta General, que, como será con posterioridad al día 11 de diciembre, pues ya no podrán emplear argumento alguno para que yo pueda votar. Primero, porque la agrupación ha vencido. Segundo, porque hay un mandato obligatorio del juez de primera instancia número 10 de Sevilla que me da libertad de voto. Y tercero, porque hay una resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección quinta, que dice que el pacto en virtud, del cual están insinuando que podrían dejarme sin votar, es un pacto entre nosotros que no obliga a la sociedad y que permita que cualquiera de los firmantes pueda votar con libertad de criterio”, aseguró el máximo accionista.

No obstante, si no le dejan votar pese a la desagrupación de acciones, Del Nido Benavente asegura que tomará la vía penal: “Ha dicho un juez de lo mercantil, el número 2, en una resolución judicial, en la que no me daba la razón, que se cometería un delito societario. No lo digo yo, lo dicen los jueces que son los que tienen que aplicar la ley. Habrá que hacer uso ya entonces del derecho penal, porque desgraciadamente nos obligarán a ello”, apuntó el expresidente del Sevilla.

Pastor y el capital extranjero

Por último, Benavente aseguró que Fabrice Pastor no tiene la intención de comprar el Sevilla, al menos por ahora, y que sus “próximos dos años” los va a centrar en el pádel y en “expandirlo” por el mercado asiático. Sin embargo, confirmó que sigue recibiendo ofertas por su paquete accionarial, de capital extranejero, y que de momento lo sigue rechazando: “Yo he tenido una oferta hace aproximadamente unos tres meses para poder vender las acciones y la rechacé. No la rechacé por dinero, sino porque no quería vender. Eso no quita que a lo mejor esta tarde me reúna y venda mis acciones. Yo a día de hoy no las he vendido y no es mi intención vender”, comentó.