Carlos Jiménez matiza el comunicado de la Federación de Peñas sobre la ruptura de relaciones con el Sevilla

El Sevilla anda en varios frentes beligerantes en una situación social con pocos precedentes. Uno de ellos es la "ruptura de relaciones" entre el club y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando. El club emitió un comunicado en el que rechaza rotundamente que haya roto relaciones con la Federación y su directiva aunque sí reconoce que ya no le cederá la gestión del reparto de entradas de protocolo y de palco a su directiva, sino que lo hará directamente con las peñas.

Fue como respuesta al comunicado de la Federación en el que aseguraba en su primer párrafo que había sido José María del Nido Benavente el que había roto "unilateralmente" las relaciones. Esto lo niega el Sevilla, que le mantiene el local dentro del estadio para la gestión de la Federación y que sigue en contacto con las distintas peñas. Cada uno da su versión y Carlos Jiménez sí cayó en una pequeña contradicción al reconocer que "literalmente" Del Nido Carrasco no había roto relación alguna en una llamada de teléfono.

El primer párrafo del comunicado de la Federación de las Peñas decía así: "El presidente del Sevilla FC, D. José María del Nido Carrasco, ha comunicado al presidente de la Federación de Peñas Sevillistas, D. Carlos Jiménez Sánchez, que rompe unilateralmente las relaciones entre el club y las peñas sevillistas".

Sin embargo Carlos Jiménez reconoció en Canal Sur Radio que no fue exactamente así y quiso matizar las palabras del comunicado. "Se puede hablar de ruptura porque es el propio club el que rompe las relaciones. Ellos no lo entienden así pero la llamada de teléfono que yo recibo sí es así. Lo que entendemos nosotros de esa llamada de teléfono aunque literalmente no me dijera rompemos relaciones, el quitar la histórica gestión a través de la Federación de Peñas y el contacto con sus peñas y el arrebatar esa interlocución con sus peñas... Si eso no es romper relaciones y querer atentar y dinamitar la Federación de Peñas desde el minuto uno de esa llamada pues entonces... yo y mi junta directiva no entendemos el sentido de esa llamada".

Peñas particulares han llamado al club según este para solicitar esa gestión directa de las entradas sin el tamiz de la Federación. Pero esto lo matiza así Carlos Jiménez: "En el comunicado del club se habla de transparencia, que para una mayor transparencia en el reparto de las plazas de palco y de protocolo el club iba a distribuirlas. Si miráis las redes sociales de la Federación, en cada partido la Federación publica cuáles son las peñas a las que se dan las entradas de protocolo que el club cede, a qué peñas van las entradas de palco y a qué peñas se daban los autobuses de niños".

"No puede ser que las peñas vayan por otro camino que la Federación. Y cuando a la Federación se le quita una gestión se les quita a todas las peñas. Una mayor transparencia no sé cuál es, si nosotros contamos en cada partido cómo se distribuyen. Ahora lo que se pretende que el reparto sea a criterio del club sin contar con la directiva de la Federación, cambiándolo todo y creando desigualdad y desunión en el peñismo a corto plazo", añadió.

De trasfondo está la ruptura real, más allá de los comunicados, que hay entre la directiva de Carlos Jiménez y el actual consejo de administración desde que aquélla iniciara una recogida de firmas (unas 14.000 hubo) para pedir formalmente el cese inmediato del consejo. También que en la última Junta General Extraordinaria la Federación de Peñas se posicionó votando el cese del consejo tal y como había solicitado José María del Nido Benavente, a quien su hijo no le permitió votar ese punto.

Vista la contradicción parece que la redacción del comunicado de la Federación de Peñas firmado por Carlos Jiménez no fue absolutamente acertada, más allá del gesto discutible de que mencionara a Jesús Gómez como artífice de una oferta de entradas para dos peñas sevillistas en Montjuïc este domingo, a cambio de una reunión con Del Nido Carrasco "para venderle su proyecto", colocando al ex director de comunicación del Sevilla en la diana de las peñas que se vean discriminadas cuando es un mero intermediario con el sevillismo de base.

No es la primera vez que hay tirantez entre el consejo de administración del Sevilla y el presidente de la Federación de Peñas Sevillistas. Carlos Jiménez protagonizó un pequeño episodio el 20 de agosto de 2020 en la final de la Europa League disputada en Colonia entre el Sevilla y el Inter, cuando exhibió en el palco de autoridades, en el que estaba como presidente de la Federación con una acreditación de protocolo, una bufanda con contenido antibético de elevado tono. El propio Carlos Jiménez pidió disculpas a la Federación de Peñas Béticas cuando ésta elevó su protesta y adujo que fue una bufanda prestada de la que desconocía el contenido.