Sevilla-Atlético: Tiempos para tener fe

El clavo ardiendo del derbi terminó achicharrando al equipo y con él al entrenador y a la cúpula ejecutiva. Todo el Sevilla se quemó con la derrota en Heliópolis, que no por esperada fue menos dolorosa. El cántaro se rompió de tantas veces que fue en milagroso equilibrio a esa fuente y ya no hay forma de contener el descontento generalizado del sevillismo. Bueno, descontento no es el verbo adecuado para describir el sentimiento en el que está instalada la afición sevillista, que sufre una mezcla de desencanto con rabia e impotencia ante la situación generada entre unos y otros, sin saberse ya a estas alturas cuándo y cómo comenzó el declive sin fin que vive un equipo, un club, que hace menos de dos años ganó un título europeo. Entre ecos de movilizaciónes, qué lejos parece ese pasado tan recientísimo...

La realidad actual se cruza como una pesadilla tangible frente a aquel sueño que hace dos años aún ni siquiera había empezado a disfrutar el sevillismo. Aquella sinergia entre equipo y afición del 20 de abril de 2023 con motivo del partido en Nervión frente al Manchester United semeja como un capítulo de épico de una saga mitológica transmitida por tradición oral difícil de creer para los descreídos sevillistas de hogaño. Pero fue verdad. Como es verdad que este Domingo de Pasión hay un duelo entre dos equipos deprimidos por su abrupta situación actual: el Sevilla de Xavi García Pimienta y el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

Onces probables. / Infografía / E.F.

Si el Sevilla está condicionado por una deriva indefendible que viene agotando la paciencia de un sevillismo que no sabe lo que es disfrutar de un triunfo en Nervión en 2025, con la gota que colmó el vaso de la segunda parte perpetrada por los suyos en el derbi, el Atlético arriba al Sánchez-Pizjuán con el rejonazo que supuso la eliminación de la Copa después de los traspiés durísimos en la Liga y el cruel adiós a la Champions, todo en tres semanas apenas. Y ambos quieren desquitarse de semejante lastre emocional.

El Sevilla de García Pimienta no gana en casa desde que Jesús Navas se vistiera por última vez de futbolista en el estadio nervionense. Fue el 14 de diciembre frente al Celta. Por aquí han pasado desde entonces Valencia, Espanyol, Barcelona, Mallorca y Athletic y sólo pudo sumar tres empates, frente a los peor clasificados, y dos derrotas contra los inquilinos de la zona más alta de la tabla. Hoy llega otro de esos inquilinos y la duda es si la derrota del derbi enrabietará a los futbolistas y al entrenador en su afán de enmendar la plana o la mayor calidad y pujanza de los atléticos hurgarán en la herida de la confianza sevillista.

En realidad es una pura cuestión de fe creer que este Sevilla es capaz de ganarle a este Atlético por muy tocado que llegue el equipo de Simeone. Por mucho que los colchoneros hayan dicho prácticamente adiós a la Liga, su competitividad está fuera de toda duda. De ella hizo ayer una apología el técnico argentino, quien a su modo también se ha visto presionado por la precoz finalización de los retos de la temporada en el Metropolitano. Y a ella apelará el conjunto colchonero por mucho que llegue con las bajas de Giménez, De Paul, Lino y Correa.

El Sevilla, en cambio, no tiene ninguna baja, excepción hecha del lesionado de larga duración Nianzou. García Pimienta tiene por tanto a quién elegir para seleccionar el mejor once posible. Recupera tras un partido de sanción a Agoumé y Sow, que parecían asentados en el doble pivote. Sería lógico pensar que Saúl jugase ante su ex equipo como segundo punta. Y no es improbable que Pedrosa descansase tras las dudas que dejó en el derbi. Da igual quién juegue en realidad, el sevillismo parece haber dejado de creer tanto en el equipo como en el proyecto, que sufrirá una nueva contestación en forma de protesta. Y es que creer en este Sevilla es una cuestión de auténtica fe.