Juninho Vieira, el elegido para la delantera del Sevilla

El Sevilla ya ha escogido a su delantero para el mercado invernal. Con el objetivo de remodelar el ataque nervionense para la segunda vuelta, el dirección deportiva dirigida por Víctor Orta lleva meses trabajando en la búsqueda de un nuevo perfil de delantero para García Pimienta. Eso sí, dentro la dificultad económica que atraviesa el club y la poca capacidad de movimiento que tiene para moverse en el mercado de fichajes. Pero, el pobre rendimiento de Kelechi Iheanacho en la primera vuelta ha obligado a actuar al Sevilla en el mercado por un nuevo ariete que entre en los parámetros económicos del club y que encaje en la filosofía y plan de juego del nuevo entrenador del Sevilla.

Juninho Vieira, el elegido del Sevilla

Dentro de esos filtros en los que ha tenido que actuar la dirección deportiva del Sevilla, el elegido de Víctor Orta para reforzar el ataque del Sevilla, como ha adelantado Cope y ha podido saber Diario de Sevilla, en el mercado invernal es el brasileño Juninho Vieira. El delantero sudamericano de 28 años milita actualmente en el Qarabag azerí, donde ha explotado como goleador desde su llegada el pasado curso. Con una trayectoria muy discreta hasta entonces, al pasar por clubes como Estoril, Chaves o Vila Nova, no ha sido hasta su llegada al Qarabag cuando ha comenzado a destacar. En estos meses ha llamado la atención a la dirección deportiva del Sevilla, principalmente, por su rendimiento en competiciones europeas con el club de Azerbaiyán. 41 goles en los últimos 79 partidos con el Qarabag, 6 de ellos este año entre la fase previa de la Champions League. La pasada campaña otros 6 en la Europa League.

El estado de las negociaciones entre el Sevilla y Juninho

Aunque la operación no está cerrada entre el Sevilla y el Qarabag. No obstante, sí existe una importante sintonía entre el Sevilla y el entorno de Juninho Vieira para acometer la operación en el próximo mercado invernal. El jugador brasileño está decidido a dejar Azerbaiyán para firmar por el Sevilla. De esta forma, es, actualmente, el mejor colocado para reforzar la delantera nervionense. Principalmente por razones económicas. El límite salarial, que tiene ahogado al club, no le permite ir a por jugadores de un mayor cartel con efecto inmediato, por lo que Víctor Orta tira de “creatividad”, como dijo el pasado mercado invernal para poder reforzar la delantera del Sevilla. Se espera que no sea una operación ni mucho menos costosa y que se cierre, si todo sale según lo esperado, en los primeros días del próximo año para que se incorpore pronto al club. Aunque parte de su fichaje estará vinculado a la salida de Kelechi Iheanacho.

El perfil de Juninho

Se trata de un perfil de delantero similar al de Isaac Romero. Potente, rápido y con capacidad goleadora, al menos desde su llegada a Azerbaiyán. Un jugador que destaca por su conducción de balón e ir a hacer daño al espacio. De esta forma ya le hizo daño a equipos como el Tottenham o el Bayer Leverkusen durante sus enfrentamientos en competición europea. Sin embargo, la realidad es que es un jugador con un cartel discreto. Su rendimiento será una incógnita hasta su llegada al Sevilla, dado que en la liga de mayor prestigio ha jugado hasta la fecha es la Primera División de Potugal, concretamente en el Chaves. Allí sólo anotó 4 dianas en 30 partidos, una cantidad goleadora pobre. Antes de saltar al Qarabag, también militó en la segunda división lusa en clubes como Estoril o Portimonense.