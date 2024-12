El Sevilla busca solución al problema de Iheanacho

En las vísperas de las festividades navideñas, el Sevilla ha comenzado a moverse en el mercado invernal para reforzar la plantilla de Xavi García Pimienta. Víctor Orta tiene mucho trabajo por delante para tapar los huecos de una planificación deportiva con imperfecciones. Son varias las posiciones las que han sido demandadas desde el comienzo de la temporada. Una de ellas el extremo izquierdo, donde todo apunta a que el fichaje será el suizo Rubén Vargas para ese costado. La otra urgencia del Sevilla y de la dirección deportiva es la delantera. El motivo principal no es otro que el déficit goleador y de pobre rendimiento en la primera vuelta. Con Isaac Romero, pese a marcar un solo gol en lo que va de curso, están contentos con estado de forma. Todo lo contrario que con su homólogo, Kelechi Iheanacho.

El Sevilla llega a su límite con Iheanacho

El Sevilla se ha cansado de esperar al nigeriano. En verano se asumió que el club debía ser paciente con el ex del Leicester City, debido a que no realizó la pretemporada y venía sin ritmo competitivo alguno. Pero con el paso de los meses la situación no sólo no ha cambiado, sino que ha empeorado. Según ha informado El Pelotazo de Canal Sur Radio, el Sevilla ha dejado de confiar en recuperar a Kelechi Iheanacho, quien ha perdido la totalidad de la confianza de su entrenador. Ahora, Víctor Orta le busca una salida de forma activa con su agencia de representación para el mercado invernal y remediar un fichaje para que se quede en anécdota.

Iheanacho, tirado en el césped cansado tras su error, lleva siete minutos en el césped. / Antonio Pizarro

Seis meses pobres

Kelechi Iheanacho llegó libre este pasado mes de agosto al Sevilla tras no renovar su contrato con el Leicester City de, por aquel entonces, Enzo Maresca. El nigeriano estuvo muy cerca de irse a jugar a la Bundesliga alemana e incluso disputar la Champions League, pues era el Stuttgart su mayor pretendiente hasta que Víctor Orta se entrometió en las negociaciones. El Sevilla fue capaz de convencerle, desechó la propuesta germana y apostó por compartir equipo con su compatriota Chidera Ejuke. Una jugada que finalmente no le ha salido bien al Sevilla. A la vista está con el rendimiento. Nueve partidos de LaLiga y 0 goles. Tan sólo 3 dianas ante equipos de quinta y cuarta división. Pero, más allá de sus números, lo que más ha cansado en Nervión es su insuficiente progresión desde el pasado mes de octubre.

La sentencia por un canterano

En la despedida de Jesús Navas, al no poder jugar Isaac Romero por una sanción disciplinaria, Iheanacho fue el titular. Aunque el nigeriano, después de apenas tocar el balón en la primera mitad, fue sustituido por Álvaro García Pascual. El delantero del filial que causó mucha mejor impresión que el internacional por Nigeria. Un encuentro que, prácticamente, le ha sentenciado en el Sevilla. Su propio entrenador, García Pimienta, habló sobre ello al término del encuentro: “La verdad es que a Kelechi no le estaban saliendo las cosas. Sé que ha tenido una actitud buenísima. Sales al campo y, por lo que sea, no te salen las cosas y es cuando el equipo ha estado peor. Ya no solo Kelechi, sino en general. El equipo ha trabajado y ha luchado, eso no se le puede discutir. Hay cosas que se hicieron bien, se salió en varias ocasiones a presionar alto, pero al no hacerlo de forma coordinada nos superaban con facilidad. El cambio ha sido porque consideraba que venía bien tener un jugador más referencia arriba y con más altura como Álvaro”, apuntó el entrenador catalán.