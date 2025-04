La reacción de Bakambu a su bandera en Montequinto: "Bakambu presidente"

SEVILLA/En el partido de ida de los cuartos de final en el que el Real Betis Balompié se impuso con claridad al Jagiellonia polaco pero sin dejar del todo sentenciada la eliminatoria hubo varios protagonistas sobre el césped: Jesús Rodríguez, Pablo Fornals, Isco... Y sobre todo Cédric Bakambu. El congoleño se está convirtiendo en el hombre de la Conference League en el conjunto verdiblanco. Y es que ya suma un total de seis tantos este curso, que sumados al que cosechó el pasado año ante el Dinamo de Zagreb lo postula como el futbolista que más goles ha anotado en una competición europea con el equipo hispalense.

Pero al margen de por su gol y otro gran partido bajo la tutela de Manuel Pellegrini, el internacional congoleño fue protagonista en zona mixta por sus declaraciones sobre una bandera que se ha hecho viral en redes sociales y que también se ha difundido por el barrio de Montequinto. Los compañeros de los medios de comunicación no dudaron en mostrársela y su reacción es imperdible.

La bandera que se ha viralizado sobre Bakambu

"Montequinto independiente" y su relación con Diario de Sevilla

Y es que el pasado curso el delantero concedió una entrevista a este diario en la que el compañero Pedro González le preguntaba por su lugar favorito de Sevilla. Sin pudor alguno respondió el barrio en el que vive con su familia, Montequinto, a la vez que desataba las risas de sus entrevistadores y la suya propia. A raíz de ahí, el movimiento de relación entre el barrio sevillano y el delantero del Betis se ha difundido en redes sociales de tal forma que incluso ha desembocado en la situación que hoy nos ocupa. Esa bandera que se ha viralizado presenta una foto de Bakambu vestido de monarca con el siguiente rótulo: "Montequinto independiente, Bakambu presidente".

Tras una gran carcajada comentaba: "No la había visto... Espectacular". Sin duda, más allá de la connotación humorística, es un fiel reflejo de lo que despierta actualmente el jugador en una afición heliopolitana que sueña con hacer algo importante en esta competición.

Sopla ya 34 velas y vestido de verdiblanco

Veterano pero al mismo tiempo demostrando que le queda mucho por aportar al Betis. Tras el partido, en sus declaraciones, volvía a hablar claro en torno a lo que se espera en la competición: "Hicimos un gran partido, pero es la mitad del trabajo y queda la vuelta, que no va a ser fácil. Así es el fútbol. Unas veces generas mucho y no marcas y otras se hacen goles con poco. Creo que no sufrimos mucho, pero hay que rematar los partidos y tuvimos ocasiones. El 2-0 no está mal".

"Trabajamos mucho dentro y fuera del campo. Tenemos un gran grupo y se nota, en el fútbol no hay partido fácil. Pero tampoco lo será para ellos. Estoy convencido de que vamos a clasificarnos", terminaba su intervención haciendo alusión a ese partido del próximo Jueves Santo, que con el duelo ante el Villarreal de este Domingo de Ramos de por medio, parece demasiado lejano en el tiempo.