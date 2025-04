Bakambu: "El 2-0 no está mal; nos clasificaremos"

Seis goles suma ya en la Conference League Bakambu, que se está conviertiendo en una pieza clave en el torneo . El congoleño abrió el marcador ante el Jagiellonia y el 2-0 final permite al Betis afrontar la vuelta con una buena renta que, sin embargo, parece poca para todo lo que generó el cuadro verdiblanco.

"Hicimos un gran partido, pero es la mitad del trabajo y queda la vuelta, que no va a ser fácil", indicó el delantero, feliz por seguir marcando, pero "sobre todo porque ganó el equipo".

Sin embargo, el resultado por lo visto sobre el campo parece que fue corto. "Así es el fútbol. Unas veces generas mucho y no marcas y otras se hacen goles con poco. Creo que no sufrimos mucho, pero hay que rematar los partidos y tuvimos ocasiones. El 2-0 no está mal", dijo el punta, que se deshizo en elogios ante Fornals y su medido centro en el 1-0: "Fue un gran pase. Para mí es más fácil marcar con jugadores así".

Bakambu fue cuestionado en Movistar+ por la clave en el giro radical del Betis en la temporada. "Trabajamos mucho dentro y fuera del campo. Tenemos un gran grupo y se nota", dijo el protagonista, que avisó que para la vuelta "en el fútbol no hay partido fácil". "Pero tampoco lo será para ellos. Estoy convencido de que vamos a clasificarnos", sentenció.